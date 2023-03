resultado-da-mega-sena:-aposta-de-araraquara-bate-na-trave-e-ganha-r$-93-mil

Outras 80 apostas de 24 cidades acertaram a quadra e ganharam, pelo menos, R$ 898,05. A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 4,50

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma aposta simples com sete números, feita em Araraquara (SP), acertou cinco números do concurso 2.577 da Mega-Sena, realizado no sábado (25), e faturou R$ 93.856,20.

Segundo a Caixa Econômica o jogo custou R$ 31,50 e foi feito na Lotérica Zebrão. Outras 80 apostas de 24 cidades acertaram a quadra e ganharam, pelo menos, R$ 898,05. (Veja abaixo os municípios com jogos premiados.)

As dezenas sorteadas foram: 12 – 18 – 22 – 31 – 44 – 50.

Nenhum jogador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou R$ 75 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quarta-feira (29).

Na sexta-feira (24), uma aposta simples de Araraquara acertou as 20 dezenas do sorteio da Lotomania e faturou R$ 4,1 milhões.

Cidades com apostas premiadas na quadra:

Aguaí – duas apostas que faturaram R$ 898,05 cada;

Américo Brasiliense – uma aposta;

Araraquara – 18 apostas, sendo um bolão que ganhou R$ 8.980,40 e uma aposta simples, mas feita com sete números que ganhou R$ 4.490,25;

Araras – uma aposta;

Caconde – uma aposta;

Casa Branca – três apostas;

Conchal – uma aposta;

Divinolândia – uma aposta;

Itirapina – uma aposta;

Leme – 8 apostas, sendo uma simples feita com oito números que ganhou R$ 5.388,30;

Matão – duas apostas;

Mococa – quatro apostas;

Pirassununga – cinco apostas;

Porto Ferreira – duas apostas;

Ribeirão Bonito – uma aposta;

Rio Claro – três apostas sendo uma simples, mas feita com sete números, que ganhou R$ 2.694,15;

Santa Cruz da Conceição – uma aposta simples feita com 8 números que ganhou R$ 5.388,30;

Santa Lúcia – duas apostas;

Santa Rita do Passa Quatro – duas apostas;

São Carlos – onze apostas;

São João da Boa Vista – cinco apostas, sendo uma feita com sete números, que ganhou R$ 2.694,15;

São José do Rio Pardo – duas apostas, sendo um bolão que faturou R$ 2.693,99;

Tapiratiba – uma aposta;

Vargem Grande do Sul – um bolão que ganhou R$ 2.694,12;

