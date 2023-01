Resultado da Mega-Sena: aposta de São João da Boa Vista ganha prêmio de R$ 3,97 mil

Na Lotofácil, apostas de Araraquara e Araras (SP) ganharam R$ 1,7 mil cada. Aposta de São João da Boa Vista ganha prêmio de R$ 3,97 mil na Mega-Sena

Omar de Oliveira/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Uma aposta simples de oito números feita em São João da Boa Vista (SP) acertou a quadra no concurso 2.558 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (25), e ganhou R$ 3,97 mil.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Um bolão de sete números de Aguaí (SP) ganhou R$ 1,98 mil. Uma aposta simples de Araraquara e uma de Vargem Grande do Sul (SP) também foram premiadas com o mesmo valor.

No total, 78 apostas de 26 cidades da região acertaram a quadra e ganharam em média R$ 662 cada (veja a relação abaixo).

As dezenas sorteadas foram: 02 – 10 – 18 – 25 – 34 – 44.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio está acumulado em R$ 75 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre neste sábado (28).

Confira as cidades da região que acertaram a quadra:

Aguaí – uma aposta

Américo Brasiliense – uma aposta

Araraquara – 11 apostas

Araras – três apostas

Boa Esperança do Sul – uma aposta

Caconde – uma aposta

Casa Branca – uma aposta

Conchal – uma aposta

Descalvado – duas apostas

Dourado – uma aposta

Ibaté – uma aposta

Leme – três apostas

Matão – duas apostas

Mococa – quatro apostas

Pirassununga – duas apostas

Porto Ferreira – três apostas

Rio Claro – seis apostas

Santa Cruz da Conceição – duas apostas

Santa Lúcia – uma aposta

Santa Rita do Passa Quatro – duas apostas

São Carlos – 14 apostas

São João da Boa Vista – quatro apostas

São José do Rio Pardo – seis apostas

São Sebastião da Grama – uma aposta

Tapiratiba – uma aposta

Vargem Grande do Sul – três apostas

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Araraquara e Araras (SP) acertaram 14 das 15 dezenas no concurso 2.723 da Lotofácil, sorteado na quarta-feira, e ganharam R$ 1,7 mil cada.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples de Araraquara foi feita na Lotérica 36 e a de Araras na Lotérica Campestre.

O prêmio principal saiu para São Paulo. O apostador vai receber R$ 1,57 milhão.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 -23 – 24.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta quinta-feira (26) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo