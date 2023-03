resultado-da-mega-sena:-aposta-simples-de-brotas-fatura-r$-61,5-mil

Uma aposta de Vila Velha (ES) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 33,1 milhões. Na região, 16 cidades tiveram ganhadores na quadra faturando entre R$ 1.111,01 e R$ 3.332,91. Mega-Sena

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta simples de Brotas (SP) acertou 5 números e faturou R$ 61.594,54 no concurso 2570 da Mega-Sena, no sábado (4). Uma aposta de Vila Velha (ES) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 33.139.056,49 .

As dezenas sorteadas foram: 08 – 18 – 26 – 27 – 47 – 50. A aposta de Brotas que acertou a quina foi feita pela internet.

Veja aqui todas as apostas ganhadoras.

Outras 5.940 apostas acertaram 4 números e ganharam R$ 1.111,01. Na região, 16 cidades tiveram ganhadores na quadra. (veja abaixo).

O valor estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena, previsto para a próxima quarta-feira (8), é de R$ 3 milhões.

Ganhadores da quadra na região:

Araraquara: 2 apostas ganharam R$3.332,91 e R$3.333,03; 5 levaram R$1.111,01

Araras: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Brotas: 1 aposta ganhou R$1.111,01

Leme: 4 apostas ganharam R$1.111,01

Matão: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Mococa: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Pirassununga: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Porto Ferreira: 1 aposta ganhou R$1.111,01

Ribeirão Bonito: 1 aposta ganhou R$1.111,01

Rio Claro: 1 aposta ganhou R$3.333,02; 6 levaram R$1.111,01 e 1 levou R$1.110,96

Santa Cruz da Conceição: 1 aposta ganhou R$1.111,01

São Carlos: 1 aposta ganhou R$1.110,96 e 4 ganharam R$1.111,01

São João da Boa Vista: 2 apostas ganharam R$1.111,01

São José do Rio Pardo: 1 aposta ganhou R$1.111,01

Tambaú: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Vargem Grande do Sul: 2 apostas ganharam R$1.111,01

Lotofácil

No concurso 2754 da Lotofácil, nno sábado (4), apostas de 3 cidades da região faturaram entre R$ 1.516,98 e R$ 3.033,96 acertando 14 números. (veja abaixo)

Uma aposta de Santo Antônio do Descoberto (GO) faturou R$1.595.282,58 acertando os 15 números: 02-03-04-08-09-10-13-14-16-17-18-19-20-24-25 (confira todos os ganhadores)

Américo Brasiliense: Lotérica Estrela – R$1.516,987:

Rio Claro: Boulevard Loterias – R$3.033,96

Rio Claro: canais eletrônicos – R$1.516,98

São João da Boa Vista – R$1.516,98

