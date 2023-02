resultado-da-mega-sena:-apostador-de-rio-claro-acerta-a-quadra-e-fatura-r$-3-mil

Outras 29 apostas feitas com 6 números vão receber R$ 1.029,19. Apostas de Mococa, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição e São Carlos acertaram 14 dezenas na Lotofácil e ganharam R$ 1.773,82 cada. Volante da Mega-Sena

Ana Marin/g1

Um apostador de Rio Claro (SP) acertou quatro números no concurso 2.563 da Mega-Sena, sorteado no sábado (11), e ganhou R$ 3.087,57. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta com sete números foi feita na lotérica Boulevard.

Outras 29 apostas feitas com seis números, feitas em cidades da região, também fizeram a quadra e irão receber R$ 1.029,19 (veja abaixo as cidades).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

As dezenas sorteadas foram: 05 – 09 – 14 – 30 – 38 – 50.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em 10 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (15).

Confira as cidades que acertaram a quadra:

Águas da Prata – 1 aposta

Araraquara – 2 apostas

Araras – 3 apostas

Brotas – 1 aposta

Descalvado – 1 aposta

Leme – 1 aposta

Matão – 5 apostas

Mococa – 4 apostas

Pirassununga – 2 apostas

Porto Ferreira – 2 apostas

Santa Rita do Passa Quatro – 3 apostas

São Carlos – 4 apostas

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Mococa, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição e São Carlos acertaram 14 das 15 dezenas no concurso 2.738 da Lotofácil, sorteado no sábado, e ganharam R$ 1.773,82 cada.

De acordo com a Caixa, as apostas foram feitas nos seguintes locais:

Mococa – canais eletrônicos

Rio Claro – Lotérica Santana

Santa Cruz da Conceição – Lotérica Santa Cruz

São Carlos – Lotérica Santa Felícia

O prêmio principal saiu para Fátima do Sul (MS) e Registro (SP). Cada apostador vai receber R$ 784.645,51.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta segunda-feira (13) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata