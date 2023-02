resultado-da-mega-sena:-apostas-de-leme-e-rio-claro-faturam-r$-36-mil

Outros 48 jogos de 18 cidades da região acertaram a quadra e faturaram, pelo menos, R$ 806. Mega-Sena

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Apostadores de Leme e Rio Claro (SP) bateram na trave e acertaram a quina do sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (18), e faturaram R$ 36.334,95 cada.

Segundo a Caixa Econômica, a aposta de Leme foi feita na Lotérica Esquina da Sorte e a de Rio Claro foi feita na Lotérica Ponto da Sorte.

Um bolão de Américo Brasiliense acertou a quadra do sorteio e faturou R$ 8.064,00. A aposta foi feita na Lotérica Estrela. Outros 47 jogos de 17 cidades da região acertaram a quadra e faturaram, pelo menos, R$ 806. (Veja abaixo.)

As dezenas sorteadas foram: 11 – 23 – 45 – 53 – 57 – 59.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 9 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quinta-feira (23).

Cidades com apostas que acertaram a quadra:

Araraquara – 5 apostas

Araras – 5 apostas

Caconde – 1 aposta

Conchal – 1 aposta

Descalvado – 2 apostas

Gavião Peixoto – 1 aposta

Itirapina – 1 aposta

Leme – 4 apostas

Matão – 1 bolão que faturou R$ 2.419,10 e 3 apostas simples que ganharam R$ 806,42 cada

Mococa – 3 apostas que ganharam R$ 806,42 cada

Pirassununga – 1 aposta simples, mas feita com 7 números, que faturou R$ 2.419,26 e outras 3 apostas simples que ganharam R$ 806,42

Rio Claro – 3 apostas

Santa Cruz da Conceição – 1 aposta

Santa Rita do Passa Quatro – 3 apostas

São Carlos – 6 apostas

São João da Boa Vista – 2 apostas

Tapiratiba – 1 aposta

Quina

Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Um apostador de Araras (SP) bateu na trave e acertou a quadra do sorteio da Quina, realizado no sábado (18). Ele faturou R$ 5.164,57.

Segundo a Caixa, a aposta foi feita na Lotérica Jardim Cândida.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 21 – 37 – 63.

Nenhum apostador acertou os cinco números e o prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão. O próximo sorteio da Quina ocorre na quarta-feira (22).

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostadores de Ibaté, Pirassununga e São Carlos (SP) acertaram 14 dezenas no sorteio da Lotofácil e faturaram R$ 1.967,28 cada.

Segundo a Caixa, a aposta de Ibaté foi feita na Lotérica Central, a de Pirassununga na Lotérica Santo Antônio e a de São Carlos na Parada da Sorte.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 15 – 20 – 21 – 23 – 25.

O prêmio principal, no valor de R$ 1.566.871,70, saiu para um apostador de Porto Velho (RO). O próximo sorteio da Lotofácil ocorre na quarta-feira (22) e o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

