Resultado da Mega-Sena: apostas de Pirassununga e São João da Boa Vista ganham mais de R$ 52 mil

Outras 90 apostas de 25 cidades acertaram a quadra e faturaram, pelo menos, R$ 837. Cidades da região também faturaram prêmios na Quina e na Lotofácil. Mega-Sena, concurso 2560

Reprodução/Caixa

Apostadores de Pirassununga e de São João da Boa Vista (SP) acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (1º), e ganharam R$ 52,1 mil cada.

Outras 90 apostas de 25 cidades acertaram a quadra e faturaram, pelo menos, R$ 837 cada (Veja abaixo).

Segundo a Caixa, a aposta de Pirassununga foi feita na Lotérica Vilela & Granhani e a de São João, foi feita na Lotérica Mega Sorte São João.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 17 – 20 – 48 – 52.

Nenhum jogador acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 135 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre no sábado (4).

Cidades com apostas que acertaram 4 números:

Águas da Prata – duas apostas

Américo Brasiliense – uma aposta

Araraquara – oito apostas, sendo dois bolões que faturaram R$ 837,78

Araras – cinco apostas

Boa Esperança do Sul – uma aposta

Brotas – duas apostas

Caconde – uma aposta

Casa Branca – duas apostas

Conchal – uma aposta

Descalvado – duas apostas

Divinolândia – uma aposta

Itobi – uma aposta

Leme – seis apostas, sendo um bolão que faturou R$ 837,78

Matão – seis apostas

Mococa – cinco apostas

Pirassununga – duas apostas, sendo uma feita com sete números que faturou R$ 2.513,34

Porto Ferreira – uma aposta

Ribeirão Bonito – uma aposta

Rincão – uma aposta

Rio Claro – dezesseis apostas

Santa Cruz da Conceição – uma aposta simples, feita com oito números que faturou R$ 5.026,68

Santa Cruz das Palmeiras – uma aposta

São Carlos – dezesseis apostas

São João da Boa Vista – seis apostas

Vargem Grande do Sul – uma aposta

Quina

Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Uma aposta de Pirassununga acertou quatro números do sorteio da Quina e faturou R$ 7,3 mil. O jogo foi feito na Lotérica Vilela & Granhani.

As dezenas sorteadas foram: 24 – 41 – 47 – 76 – 78.

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou em R$ 7,5 milhões. O próximo sorteio da Quina ocorre nesta quinta-feira (2).

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Leme, Porto Ferreira e São Carlos bateram na trave e acertaram 14 números no sorteio da Lotofácil. Cada uma delas faturou R$ 1,1 mil.

As apostas foram feitas nos seguintes locais:

Leme – Esquina da Sorte

Porto Ferreira – Bolão da Sorte Loterias

São Carlos – Lotérica Mega Sorte

São Carlos – Pé Quente Loterias

O prêmio principal foi dividido entre três apostadores de Curitiba (PR) e São Paulo (SP). Cada um deles faturou R$ 1.261.384,15.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta quinta-feira (2) e o prêmio estimado é de R$ 2 milhões.

