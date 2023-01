Resultado da Mega-Sena: bolão de São Carlos fatura mais de R$ 81 mil

Outras 82 apostas de 23 cidades da região acertaram a quadra e ganharam, pelo menos R$ 886,37. Já no sorteio da Dupla Sena, um jogo de Porto Ferreira faturou mais de R$ 41 mil. Apostadora pega bilhete da Mega-Sena em casa lotérica

Reprodução/RBS TV

Um bolão de São Carlos (SP) acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (28), e faturou R$ 81.010,02. Outras 82 apostas de 23 cidades da região acertaram a quadra e ganharam, pelo menos R$ 886,37. (Veja abaixo.)

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Caixa Econômica, o bolão premiado foi feito na Lotérica Loto Expressa.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 12 – 20 – 30 – 32 – 35.

Nenhum jogador acertou os seis números e o prêmio acumulou em R$ 115 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quarta-feira (1º).

Cidades que tiveram apostas premiadas na quadra:

Aguaí – uma aposta simples;

Araraquara – doze apostas simples, sendo que uma foi feita com sete números e faturou R$ 2.659,11;

Araras – oito apostas, sendo uma simples com sete números e um bolão que faturaram R$ 2.659,11 cada;

Brotas – uma aposta simples;

Caconde – um bolão;

Casa Branca – três apostas simples;

Conchal – três apostas simples;

Divinolândia – uma aposta simples;

Itobi – duas apostas simples;

Leme – quatro apostas simples;

Matão – duas apostas simples;

Mococa – uma aposta simples;

Pirassununga – duas apostas simples;

Porto Ferreira – uma aposta simples;

Rio Claro – oito apostas simples;

Santa Cruz das Palmeiras – três apostas simples;

Santa Gertrudes – uma aposta simples;

Santa Lúcia – três apostas simples;

Santa Rita do Passa Quatro – uma aposta simples;

São Carlos – quatorze apostas, sendo um bolão que ganhou R$ 4.431,84;

São João da Boa Vista – seis apostas simples;

São José do Rio Pardo – duas apostas simples;

Vargem Grande do Sul – duas apostas simples.

Dupla Sena

Aposta na Dupla Sena

Ana Marin/g1

Um apostador de Porto Ferreira (SP) acertou cinco números no 1º sorteio da Dupla Sena e faturou R$ 41.601,03. Segundo a Caixa, a aposta foi feita pela internet.

As dezenas sorteadas foram:

1º sorteio: 14 – 21 – 25 – 26 – 28 – 41

2º sorteio: 01 – 16 – 19 – 20 – 29 – 39

Nenhum jogador acertou as seis dezenas em nenhum dos sorteios e o prêmio acumulou em R$ 600 mil. O próximo sorteio da Dupla Sena ocorre na terça-feira (31).

Quina

Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Uma aposta de Rio Claro (SP) bateu na trave e acertou quatro números no sorteio da Quina e faturou R$ 6.954,32. O jogo foi feito na Lotérica Jacutinga.

As dezenas sorteadas foram: 07 – 15 – 16 – 61 – 62.

O prêmio principal de R$ 1.418.601,25 saiu para um apostador de Manaus (AM). O próximo sorteio da Quina ocorre na segunda-feira (30) e o prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostadores de Leme, São Carlos e São João da Boa Vista (SP) acertaram 14 dezenas do sorteio da Lotofácil e faturaram R$ 1.573,21 cada.

Segundo a Caixa, as apostas foram feitas nos seguintes locais:

Leme – Lotérica Leme

São Carlos – Lotérica Santa Felícia

São João da Boa Vista – Lotérica Isamar

As dezenas sorteadas foram: 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23.

O prêmio principal foi dividido entre apostadores de Salvador (BA), Brasília (DF) e São João (PR). Cada um deles levou R$ 552.720,01.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre na segunda-feira (30) e o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

pappa2200