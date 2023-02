Resultado da Mega-Sena: bolão de São João da Boa Vista ganha R$ 14,8 mil; São Carlos fatura R$ 9,9 mil

Bolão de Santa Rita do Passa Quatro (SP) ganhou R$ 5,9 mil. Apostas de Aguaí, Araraquara, Araras e Pirassununga (SP) também foram premiadas com R$ 2,9 mil cada. Volante da Mega-Sena

Ana Marin/g1

Um bolão de São João da Boa Vista (SP) acertou quatro números no concurso 2.562 da Mega-Sena, sorteado na quarta-feira (8), e ganhou R$ 14,8 mil. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta com dez números foi feita na Lotérica Big Sorte São João.

Em São Carlos (SP), um bolão com nove números feito na Lotérica Luchesi foi premiado com R$ 9,9 mil.

Na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, um bolão com oito números ganhou R$ 5,9 mil.

Em Porto Ferreira (SP), também teve bolão premiado com R$ 2,9 mil.

Aposta simples de sete números de Aguaí, Araraquara, Araras e Pirassununga também foram premiadas com R$ 2,9 mil cada.

No total, 108 apostas de 27 cidades da região acertaram a quadra e ganharam em média R$ 992 (veja a relação abaixo).

O prêmio principal saiu para Piracicaba (SP) e São Paulo. Cada apostador vai receber R$ 76,4 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 12 – 32 – 44 – 51 – 57.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre no sábado (11) com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Confira as cidades que acertaram a quadra:

Aguaí – duas apostas

Araraquara – 16 apostas

Araras – sete apostas

Boa Esperança do Sul – uma aposta

Brotas – uma aposta

Caconde – duas apostas

Conchal – três apostas

Descalvado – uma aposta

Gavião Peixoto – uma aposta

Ibaté – uma aposta

Itirapina – uma aposta

Leme – cinco apostas

Matão – sete apostas

Mococa – quatro apostas

Pirassununga – três apostas

Porto Ferreira – cinco apostas

Ribeirão Bonito – três apostas

Rio Claro – 13 apostas

Santa Cruz da Conceição – uma aposta

Santa Cruz das Palmeiras – duas apostas

Santa Rita do Passa Quatro – duas apostas

São Carlos – 14 apostas

São João da Boa Vista – sete apostas

São José do Rio Pardo – duas apostas

São Sebastião da Grama – uma aposta

Tambaú – duas apostas

Tapiratiba – uma aposta

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Américo Brasiliense, Leme, Rio Claro, Santa Lúcia, São Carlos, São João da Boa Vista e Tapiratiba (SP) acertaram 14 das 15 dezenas no concurso 2.735 da Lotofácil, sorteado na quarta-feira, e ganharam R$ 800 cada.

De acordo com a Caixa, as apostas foram feitas nos seguintes locais:

Américo Brasiliense – Lotérica Estrela

Leme – Ponto Premiado Leme

Rio Claro – Boulevard Loterias

Santa Lúcia – Lotérica das Palmeiras

São Carlos – Lotérica Mega Sorte

São Carlos – Lotérica Mega Sorte

São Carlos – Lotérica Pé Quente II

São João da Boa Vista – Big Sorte São João

Tapiratiba – canais eletrônicos

O prêmio principal saiu para Maceió (AL), São Paulo (SP) e Palmas (TO). Cada apostador vai receber R$ 580 mil.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 21 – 23 – 24.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta quinta-feira (9) com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

