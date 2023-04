Resultado da +Milionária: aposta de Rio Claro fatura R$ 13,5 mil

Na Quina, aposta de São Carlos vai levar R$ 7.039,32. Na Lotofácil, 4 apostas de 4 cidades faturaram R$ 1.230,58 Apostas da +Milionária

Uma aposta simples de Rio Claro (SP) faturou R$ 13.558,83 no concurso 45 da +Milionária de sábado (1º).

O prêmio principal acumulou e deve chegar a R$ 35 milhões no sorteio de 8 de abril. A aposta de Rio Claro, feita na Boulevard Loterias, fez 5 acertos + 1 ou nenhum trevo. Veja aqui todos os ganhadores.

Quina

Volantes da Quina

Uma aposta de São Carlos acertou 4 números e vai levar R$ 7.039,32, no sábado, no concurso 6115 da Quina. Os números sorteados foram 02-17-59-62-80.

Ninguém acertou os 5 e o prêmio acumulou podendo pagar R$ 7 milhões na segunda (3). Veja aqui todos os ganhadores.

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Apostas de 4 cidades da região acertaram 14 números do concurso 2.778 da Lotofácil, de sábado, e vão levar R$ 1.230,58. As apostas ganhadoras são:

Boa Esperança do Sul – aposta simples na Lotérica Esperança.

Matão – aposta simples na Lotérica Buscardi.

Rio Claro – aposta simples na Lotérica Jardim das Palmeiras.

São João da Boa Vista – aposta simples na Lotéria Big Sorte

Os números sorteados foram 01-04-05-06-09-10-11-12-13-15-18-19-20-22-25. Sete apostas acertaram 15 números e vão levar R$ 550.881,99 cada. Veja aqui todos os ganhadores.

A estimativa de prêmio do próximo concurso na segunda (3) é de R$ 1,5 milhão.

