Resultado da Quina: aposta de Santa Cruz da Conceição fatura mais de R$ 12 mil

Ana Marin/g1

Um apostador de Santa Cruz da Conceição (SP) bateu na trave e acertou quatro dezenas no concurso Quina, realizado na sexta-feira (27). Ele faturou R$ 12.778,14.

De acordo com a Caixa Econômica, a aposta foi feita na Lotérica Santa Cruz.

As dezenas sorteadas foram: 24 – 29 – 40 – 68 – 76.

Nenhum jogador acertou os cinco números e prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão. O próximo sorteio da Quina ocorre neste sábado (28).

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

No sorteio da Lotofácil, realizado na sexta-feira (27), um apostador de Araraquara e outro de Leme acertaram 14 dezenas e faturaram R$ 1.388,45 cada.

Segundo a Caixa, a aposta de Araraquara foi feita na Lotérica Morada do Sol e a de Leme na Lotérica Leme.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 22 – 23 – 24.

O prêmio principal foi dividido entre jogadores de Salvador (BA), Ipatinga (MG), Sete Lagoas (MG) e Aparecida de Goiânia (GO). Cada um deles faturou R$ 377.777,04.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre neste sábado (28) e o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

Vittorio Ferla