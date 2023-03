Resultado da Quina: aposta de São Carlos acerta 4 números e ganha prêmio de R$ 5.670

Jogo foi feito na lotérica Já Lucrei, no Jardim Sao Carlos. Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Uma aposta de São Carlos (SP) acertou quatro números no concurso 6.096 da Quina, sorteado na sexta-feira (10), e ganhou R$ R5.670.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples feita com seis números foi feita na Lotérica Já Lucrei, no Jardim Sao Carlos.

As dezenas sorteadas foram: 05 – 24 – 26 – 37 – 75.

Ninguém acertou os cinco números. O prêmio acumulou para o próximo sorteio, neste sábado e está estimado em R$ 7,4 milhões.

