Resultado da Quina: aposta de São Carlos acerta quatro números e fatura R$ 4,4 mil

Na Lotofácil, apostas de Araras e Araraquara (SP) ganharam R$ 1 mil após acertarem 14 dezenas. Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Uma aposta simples de São Carlos (SP) acertou quatro dos cinco números no concurso 6.059 da Quina, sorteado na terça-feira (24), e faturou R$ 4,4 mil.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi feito na Loto Expressa Ltda.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 14 – 21 – 33 – 39.

O prêmio principal saiu para Valenca (RJ). O ganhador recebeu R$ 9 milhões.

O próximo concurso será realizado nesta quarta-feira (25). O prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Na Lotofácil, três apostas simples de Araras e uma de Araraquara (SP) acertaram 14 dos 15 números do concurso 2.722, sorteado na terça-feira, e ganharam R$ 1 mil cada.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 12 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

O prêmio principal foi dividido entre oito ganhadores de Salvador (BA), Santa Luzia (MA), Santa Luzia do Paruá (MA), Ipatinga (MG), Belém (PA), Entre Rios do Sul (RS), Laranjal Paulista (SP) e São Paulo (SP). Cada ganhador recebeu R$ 180 mil.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Vito Califano