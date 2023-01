Resultado da Quina: apostas de Leme e Matão acertam 4 números e ganham R$ 9,9 mil cada

Na Lotofácil, apostas de Araraquara, Araras e Matão (SP) ganharam R$ 854 cada. Aposta na Quina

Ana Marin/g1

Uma aposta de Leme e outra de Matão (SP) acertaram 4 números no concurso 6.058 da Quina, sorteado na segunda-feira (23), e ganharam R$ 9,9 mil cada.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples de Leme foi feita na Lotérica Leme e a de Matão na Lotérica do Juninho.

Ninguém acertou os cinco números. As dezenas sorteadas foram: 11 – 41 – 47 – 59 – 77.

O próximo sorteio da Quina ocorre nesta terça-feira (24) e com prêmio estimado em R$ 9,1 milhões.

Lotofácil

Bilhete da Lotofácil

Ana Marin/g1

Apostas de Araraquara, Araras e Matão (SP) acertaram 14 das 15 dezenas no concurso 2.721 da Lotofácil, sorteado na segunda-feira, e ganharam R$ 854 cada.

De acordo com a Caixa, a aposta simples de Araraquara foi feita na Lotérica Bolão da Sorte, a de Araras na Lotérica Belvedere e a de Matão na Lotérica São Lourenço.

O prêmio principal saiu para Curitiba (PR) e para duas apostas em Ponta Grossa (PR). Cada apostador vai receber R$ 360,3 mil.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25.

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta terça-feira com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

