Resultado final do concurso do Conselho Regional de Odontologia de MT é divulgado

O resultado oficial do concurso realizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) foi divulgado nessa semana.

O processo de seleção visou o preenchimento de 12 vagas e mais formação de cadastro de reserva em carreiras de nível médio ou superior. De acordo com a organização do concurso, foram 1.907 inscritos – destes, 1.158 compareceram aos locais de prova.

A lista de classificação está disponível na internet.

Realizada no dia 8 de abril, a prova foi aplicada nos municípios de Barra do Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. O concurso terá validade de dois anos após o edital de homologação dos resultados, podendo ainda ser prorrogado por igual período, a critério do Conselho.

