Resultados do Enem: veja quais cursos tiveram as notas de corte mais altas e mais baixas em edições passadas do Sisu

Sistema de Seleção Unificada abrirá as inscrições em 16 de fevereiro. Programa considera as notas do Enem para selecionar alunos de universidades públicas no Brasil. Em 2021, UFMA teve nota de corte de 952,51 pontos em medicina. Consulta de vagas na página do Sisu

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgadas na última quinta-feira (9). Até 16 de fevereiro, com a abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os candidatos ficarão naquela ansiedade: será que alcançaram um desempenho suficiente para serem aprovados na universidade?

Para terem uma noção das próprias chances, os alunos podem dar uma olhada nas notas de corte dos cursos em anos anteriores. Abaixo, o g1 lista quais foram as 10 mais altas e as 10 mais baixas no Sisu 2021 (os dados de 2022 ainda não foram disponibilizados). 2022

Veja os destaques:

💉 Entre os cursos mais disputados, quase todos são da área da saúde.

🩺 O líder da tabela, no 1º semestre de 2021, foi o de medicina na Universidade Federal do Maranhão (952,51 pontos, no campus de São Luís).

🏆 A UFMA ainda ocupou outras 5 posições no top 10 daquela edição: medicina em Imperatriz (931,61) e em Pinheiro (929,47), e, na capital, direito (885,02) e odontologia (880,44).

💡 Nas notas de corte mais baixas, aparecem os cursos de química, física, matemática, filosofia, geografia e engenharia florestal. A mais baixa de todas foi registrada na graduação em química na Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), em Realeza (PR): 363,32.

Os rankings abaixo consideram apenas as notas de corte para a ampla concorrência (ou seja, sem cotas). Os cursos que registraram um número de inscritos menor que o de vagas não são citados no nosso levantamento.

Confira as listas:

👩‍🎓 Notas de corte do Sisu 2021 – 1º semestre

👩‍🎓 Notas de corte do Sisu 2021 – 2º semestre

Resuminho do Sisu

Vamos resumir aqui o processo seletivo:

A partir das notas do Enem 2022, o Sisu 2023 selecionará estudantes para universidades públicas.

Na hora de se inscrever, o aluno deverá marcar duas opções. Em cada uma, precisa indicar o curso, o turno, a instituição de ensino e a modalidade (ampla concorrência ou cotas).

Ao longo do período de inscrição (de 16 a 24 de fevereiro), o interessado pode modificar suas opções quantas vezes quiser.

A cada dia, o sistema calculará uma nota de corte parcial para cada curso, com base no desempenho de quem já se inscreveu até aquele momento. Entenda mais aqui.

O que fazer com a nota do Enem?

A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior, tanto em universidades públicas e privadas no Brasil quanto em instituições internacionais.

Veja a seguir tudo que você pode fazer com ela:

👩‍🎓 Sisu

O que é: O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para universidades públicas.

Como funciona: O aluno pode mudar suas opções de curso no sistema quantas vezes quiser, ao longo do período de inscrição, tomando como base as notas de corte parciais divulgadas diariamente. Há vagas para cotistas (as regras variam de instituição para instituição).

Pré-requisitos: ter prestado o Enem na edição mais recente e tirado nota superior a zero na redação.

Inscrições: de 16 a 24 de fevereiro.

Resultados: 28 de fevereiro.

Nota considerada: Enem 2022.

👩‍🎓 Prouni

O que é: O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do MEC que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares.

Como funciona: O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno). Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas. Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos. Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada no período de inscrições).

Pré-requisitos: Ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral (100%) em colégios privados, e pertencer a uma família com renda per capita de até 3 salários mínimos.

Tipos de bolsa: integral (renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo) e parcial (que cobre 50% da mensalidade, para renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos).

Inscrições: de 28 de fevereiro a 3 de março.

Resultados: 7 a 16 de março (1ª chamada) e 21 a 30 de março (2ª chamada).

Notas consideradas: Enem 2021 e Enem 2022.

👩‍🎓Fies

O que é: O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.

Como funciona: O crédito pode cobrir de 50% a 100% da mensalidade do curso, com juros que dependem da renda familiar do candidato.

Pré-requisitos: Pode se inscrever no processo seletivo quem participou de qualquer edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato deve ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.

Inscrições: de 7 a 10 de março.

Resultados: 14 de março.

Notas consideradas: qualquer edição a partir do Enem 2010.

Enem: veja 7 coisas que você pode fazer com a sua nota

📚 Instituições privadas

Há instituições privadas de ensino superior que usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. As regras e datas variam de universidade para universidade.

📚 Universidades internacionais

A nota do Enem também permite que o candidato estude em uma faculdade fora do Brasil. O MEC tem acordo com instituições de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. Em alguns casos, a instituição pode exigir que o interessado passe pelo processo seletivo local.

Universidades internacionais geralmente seguem calendários diferentes dos utilizados no Brasil. Então, é preciso ficar atento e pesquisar diretamente no site de cada uma.

