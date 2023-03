retirada-de-abelhas-de-rampa-de-hospital-mobiliza-pm,-defesa-civil-e-bombeiros-em-sc

Colmeia estava em árvore próximo a ambulâncias em Criciúma. Hospital afirma que insetos não chegaram a ferir ninguém. Retirada de abelhas em frente à rampa das ambulâncias do Hospital São José de Criciúma

CBMSC/Divulgação

A retirada de abelhas que estavam próximas ao Hospital São José de Criciúma, no Sul catarinense, mobilizou Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil municipal. A unidade de saúde afirmou que os insetos não chegaram a ferir profissionais de saúde ou pacientes.

O trabalho de retirada das abelhas ocorreu às 22h de quinta-feira (23), de acordo com os bombeiros. O hospital fica no Centro da cidade.

As abelhas estavam em uma árvore na rampa de acesso das ambulâncias. Como o local é alto, os bombeiros pediram ajuda à prefeitura para conseguir um caminhão-guindaste com cesto.

O trabalho de retirada dos insetos foi feito junto com a Defesa Civil Municipal. A Polícia Militar também esteve no local para fazer o fechamento da rua para segurança.

“Foi feito à noite por conta de que a retirada se torna um pouco melhor e mais tranquila porque as abelhas ficam mais calmas. Foi retirado, interditamos ali os arredores onde a gente estava trabalhando, a rua. Pedimos também para o hospital, para a equipe técnica de segurança também fechar as janelas, fechar tudo”, explicou o diretor da Defesa Civil de Criciúma, Fred Gomes.

Os bombeiros informaram que abelhas foram retiradas e levadas a um apiário.

Vito Califano