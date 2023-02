Retiros espirituais movimentam fiéis católicos e evangélicos durante o Carnaval, em Presidente Prudente

Atividades cristãs podem ser realizadas durante os quatro dias de folia. Conferência da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Presidente Prudente (SP)

Matheus Farias/Cedida

Durante o Carnaval, fiéis católicos e evangélicos de Presidente Prudente (SP) podem participar de diversos eventos religiosos na cidade.

Igreja Católica

A Renovação Carismática Católica (RCC) realizará nos dias 18 e 19 de fevereiro o 24º Rebanhão com o tema “Desperta! Em Jesus, Deus te acolheu”. A expectativa da organização é de que 400 pessoas possam “vivenciar momentos de intimidade com Deus” durante os dois dias.

O Rebanhão acontece há 24 anos na Diocese de Presidente Prudente, é um evento para todos que desejam louvar a Deus durante os dias do Carnaval e seu objetivo, segundo a integrante da RCC Juliana Bonfim, “é levar os fiéis a uma experiência com Deus e fortalecer a sua espiritualidade”.

O evento ocorrerá no sábado (18), das 14h às 22h, e no domingo (19), das 8h às 17h, no Salão da Catedral São Sebastião, no Centro do município, com participação especial do cantor católico, pregador e missionário, Betinho, diretamente de Assis (SP), participante do Grupo de Oração “Civilização do amor”.

Simultaneamente, haverá o Rebainho, voltado para crianças de 4 a 10 anos, no mesmo local.

A última edição do evento foi realizada antes da pandemia de Covid-19, em 2020, no Centro de Eventos IBC e reuniu cerca de 300 pessoas. Para mais informações, o telefone para contato é (18) 3222-1021.

Rebanhão

RCC Prudente / Arquivo

Nos dias 18 e 19 de fevereiro também haverá o Retirão 2023, promovido pela Pastoral da Juventude Diocesana, com o tema “PJ: que bicho é esse? 50 anos de missão e história”.

O evento está em sua 22ª edição, será realizado na Casa de Encontros Diocesana, localizada na Rua Padre João Goetz, 514, Jardim Cinquentenário, em Presidente Prudente, e a idade mínima para participação é de 12 anos.

Conforme um dos integrantes da Pastoral da Juventude, Tiago Fernandes da Silva, o Retirão é um espaço voltado aos jovens e protagonizado pelos jovens, que se doam à construção desse encontro.

“Teremos oficinas com temas que abordam a cultura popular, espiritualidade, protagonismo do jovem na comunidade, liderança, aprendizado da vida em grupo e um bate-papo que vai abordar os 50 anos da Pastoral da Juventude no Brasil, e como este espaço faz parte da vida de milhares de pessoas que participaram e participam ativamente nos grupos de jovens”, afirmou Silva.

Além das oficinas e palestras, haverá também momentos celebrativos que abordam a “espiritualidade cristocêntrica e o grito pela vida da juventude” e momentos recreativos com músicas pastorais e brincadeiras recreativas, que abordam a temática do trabalho pastoral.

A última edição do evento ocorreu em 2020, antes da pandemia, e reuniu 50 pessoas no Centro Diocesano de Formação.

Retirão

PJ / Arquivo

O bispo da Diocese de Presidente Prudente, Dom Benedito Gonçalves dos Santos, afirmou ao g1 que o retiro auxilia para que os católicos vivam plenamente o período quaresmal.

“Lembremos que o retiro no período de Carnaval é muito rico para os cristãos, principalmente para nós católicos, porque com o retiro preparamos o nosso coração para vivenciar melhor a nossa vocação cristã. Por isso, aconselho muito o retiro nesse período carnavalesco”, reforçou o bispo.

Igrejas evangélicas

A Bola de Neve Church realiza, a partir das 10h deste sábado (18), o Evangelismo de Carnaval com a Batucada Abençoada na Praça 9 de Julho, no Centro, em Presidente Prudente.

De acordo com as informações de uma das integrantes da igreja, Karoline Kol, o evento ocorre há cerca de cinco anos na cidade e tem como objetivo gerar um evangelismo de impacto.

“Convenhamos que uma bateria de samba chama muito a atenção. Então, as pessoas se impactam e para, realmente, para ver. Nós temos testemunhas neste sentido e, quando elas percebem que o samba-enredo que está sendo cantado é uma adoração à Deus, desperta ainda mais a curiosidade”, relatou Karoline ao g1.

Batucada abençoada da Bola de Neve Church, em Presidente Prudente (SP)

Igreja Bola de Neve/Cedida

Além disso, o evento tem como objetivo alcançar pessoas que “ainda não conheçam a Jesus” e descubram que “existe alegria” e “liberdade”, como por exemplo adorar a Ele através do samba.

A batucada deve percorrer toda a extensão do Calçadão e retorna até a Praça 9 de Julho, encerrando com uma oração.

Batucada abençoada da Bola de Neve Church, em Presidente Prudente (SP)

Igreja Bola de Neve/Cedida

Segundo o pastor Rodrigo Santos, a importância do evento é disponibilizar para a sociedade uma expressão cultural de celebração em que os resultados são esperança, fé e amor, alcançando todas as idades e povos.

“O objetivo é usarmos toda intensidade da música para dar a oportunidade para que as pessoas encontrem esses valores dentro de si, sendo impactadas primordialmente pelo amor” salientou o pastor.

Batucada abençoada da Bola de Neve Church, em Presidente Prudente (SP)

Igreja Bola de Neve/Cedida

A Igreja Assembleia de Deus Belém realiza, de 18 a 21 de fevereiro, o Congresso Geral 2023, no Templo Sede, localizado na Rua Bela, nº 161, na Vila Ocidental. O evento é realizado há mais de 40 anos com mais de dois mil jovens de todas as 105 igrejas da região de Presidente Prudente.

Conforme a organização do evento, o congresso é realizado sempre no período do feriado de Carnaval e tem como objetivo unir a juventude e servir à Deus.

Congresso Geral da Igreja Assembleia de Deus Belém, em Presidente Prudente (SP)

Umadepresp/Redes sociais

“O primeiro objetivo é servir à Deus. Além disso, a proposta é a unidade de nossos jovens. Nosso objetivo é oferecer um momento de gratidão, de amizade e de louvor a Deus. Jovens de toda a região do Oeste Paulista se juntam para cultuar a Deus e receberem mensagens direcionadas para suas vidas”, afirmou Mateus Mota, um dos organizadores.

O congresso tem início às 19h deste sábado (18), encerra na noite da próxima terça-feira (21) e conta com a participação dos pastores Pablo Artur, Welton John e Samuel Padilha e da Banda Gedor.

Congresso Geral da Igreja Assembleia de Deus Belém, em Presidente Prudente (SP)

Umadepresp/Redes sociais

Já a Igreja do Evangelho Quadrangular realiza a Conferência Remanescentes 2023 de 17 a 20 de janeiro, em Presidente Prudente. O evento teve início na noite desta sexta-feira (17) e neste sábado contará com a presença do pastor Jonas Nascimento, de Campinas (SP), a partir das 19h.

No domingo (19), a partir das 19h, e na segunda (20), às 19h30, a cantora e pastora Daniele Moura conduzirá o evento, que será realizado na Avenida Manoel Goulart, nº 1.029, no Centro.

Conferência da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Presidente Prudente (SP)

Matheus Farias/Cedida

Segundo a pastora Rita Rubia, o evento é realizado para buscar a presença de Deus e separar um tempo especial para falar com Ele.

“Serão 4 noites inesquecíveis, nós estamos orando e buscando a Deus e cremos que Deus fará maravilhas nessas quatro noites. O objetivo deste evento é realmente separarmos esses dias para Deus, para buscarmos a presença de Deus e sermos edificados, sermos transformados e recebermos de Deus tudo quanto Ele tem preparado para nós”, ressaltou a pastora ao g1.

Além disso, Rita também afirmou que a conferência é realizada todos os anos nesse período e que procuram fazer um evento diferenciado, onde seja possível ter um tempo especial na presença de Deus. Para mais informações, o telefone para contato é (18) 99816-1306.

Conferência da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Presidente Prudente (SP)

Matheus Farias/Cedida

Congresso Geral da Igreja Assembleia de Deus Belém, em Presidente Prudente (SP)

Umadepresp/Redes sociais

