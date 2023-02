Retomada de 14 mil obras públicas vai impulsionar geração de trabalho e renda no país, diz ministro

Luiz Marinho disse considerar que taxa de desemprego pode até vir a ficar mais alta diante da redução do desalento.

Ministro do Trabalho e Previdência Luiz Marinho antes da solenidade de posse de Aloizio Mercadante na presidência do BNDES na manhã de 6 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro

André Coelho/Globonews

O ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho, disse, nesta segunda-feira (6), que a retomada de 14 mil obras públicas vai impulsionar a geração de trabalho e renda no país.

“A partir da dinâmica do novo governo, 14 mil obras paradas hoje serão retomadas gradativamente e isso vai impulsionar a retomada do crescimento da geração de emprego e renda no país. Seguramente, isso também vai impulsionar no crescimento da economia”, disse Marinho.

Questionado sobre o percentual de crescimento de vagas no mercado de trabalho, o ministro disse que “é cedo” para fazer tal projeção, “mas eu acredito que a gente vai gerar mais emprego que no ano passado”.

Marinho ponderou que, diante da retomada de obras públicas, é possível que a taxa de desemprego aumente no país num primeiro momento, pressionada pela queda no desalento

“[com as obras de infraestrutura] é possível estimular que pessoas que hoje não estão sequer procurando emprego voltem a procurar emprego. Então, é possível que o número em si da taxa de desemprego captada pelos institutos de pesquisa não mude, ou até aumente, apesar da tendência de aumentar a quantidade de gente empregada, que é a meta principal, mais gente trabalhando e com emprego de qualidade”, disse Marinho.

Desalento é o termo usado para designar a condição de trabalhadores que, seja pela escassez de vagas ou outros motivos, desistem de procurar trabalho, o que os deixa fora da força de trabalho. Quando o desalentado passa a procurar por trabalho, ele então passa a ser considerado desemprego e, assim, pressiona a taxa de desemprego.

