retrospectiva-2022:-reveja-reportagens-do-nosso-campo-neste-domingo,-29-de-janeiro

Programa fala sobre fontes alternativas de energia, meliponário, restaurantes e pesqueiros que estão consolidados no turismo rural, e traz uma receita de lasanha de espinafre. Retrospectiva 2022 do Nosso Campo, da TV TEM, deste domingo, 29 de janeiro de 2023

Durante o mês de janeiro, o Nosso Campo faz uma pausa para reexibir algumas das reportagens produzidas em 2022.

No programa deste domingo (29), você vai acompanhar as fontes alternativas de energia que tem se tornado uma das grandes preocupações da atualidade. Fertilizantes estão virando fonte de energia, como a vinhaça, um resíduo que sobra da produção do etanol.

O mel que muitas abelhas coletam vão para colmeias distribuídas pela casa de um meliponicultor, em um condomínio na área urbana de Sorocaba (SP).

E você sabia que uma engenheira eletricista largou o cargo que tinha na manutenção de aviões para seguir no ramo culinário. Ela transformou o sítio da família em um restaurante que hoje faz parte da rota de turismo de Piedade (SP).

E o que não pode faltar é aquela receita saborosa do programa. Neste domingo, Antonio Nóbrega mostra como preparar uma deliciosa uma lasanha de espinafre.

Morador de Sorocaba cria centenas de enxames de abelhas no quintal de casa

Usina de cana-de-açúcar usa vinhaça para produzir energia elétrica e biocombustível

Propriedades rurais apostam na comida de sítio para lucrar com turismo

Receita Nosso Campo: aprenda a fazer uma lasanha de espinafre

Confira o Nosso Campo deste domingo, 29 de janeiro, na íntegra

