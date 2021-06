reunion-di-star-a-venezia:-harry-styles-in-gondola-con-katy-perry-e-orlando-bloom

Sembra proprio che Venezia in queste settimane di giugno abbia stuzzicato la curiosità di alcune celebrità hollywoodiane che, quindi, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax godendo delle bellezze della Laguna. Ed ecco che, dopo l’avvistamento di Harry Styles che ha mandato in visibilio le fan, Orlando Bloom e Katy Perry nel capoluogo veneto da prima dell’arrivo dell’ex One Direction, hanno deciso di incontrarsi con il giovane cantante britannico, come dimostra un video amatoriale in cui si vedono le tre star dirigersi all’interno di un palazzo dopo il consueto giro in gondola.

Le star insieme in Laguna

Se Katy Perry e Orlando Bloom hanno documentato il loro soggiorno veneziano, pubblicando scatti insieme e qualche scorcio romantico della città, per quanto riguarda Harry Styles, purtroppo, sono solo i paparazzi a documentare la sua presenza in Laguna con scatti rubati in svariati momenti. Ma quale occasione migliore per un pomeriggio tra celeb se non un fortuito incontro a Venezia? Ed è così che i tre hanno trascorso qualche ora insieme. Attraversando velocemente una passerella in legno uno dietro l’altro, le tre star non esitano a guardare verso l’obiettivo, probabilmente chiamati da chi stava riprendendo la scena: mentre l’ex One Direction accenna un saluto, Orlando Bloom con in braccio sua figlia Daisy Love, regala un sorriso e la pop star fa altrettanto alzando la mano in segno di saluto.

Harry Styles in Italia per lavoro

La coppia si trova a Venezia per diletto, mentre sembrerebbe che Harry Styles abbia raggiunto l’Italia per questioni di lavoro. Oltre alla carriera di cantante, ormai, è ampiamente sdoganata anche quella di attore e, infatti, attualmente starebbe concludendo le riprese del film “My Policeman” che, a quanto pare, sembra che comprenda anche delle scene girate nel Bel Paese. Altro progetto in cui sarà protagonista è, invece, “Don’t worry darling” diretto da Olivia Wilde con cui fino a qualche tempo fa si vociferava avesse una liaison.