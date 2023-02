Em julho de 2022, o Globo Rural acompanhou uma comitiva de boiadeiros de Mato Grosso do Sul. Há 38 anos, o programa fez uma jornada semelhante. Veja o que mudou. Reveja série especial do Globo Rural sobre o Pantanal

Em julho de 2022, o Globo Rural acompanhou uma comitiva no Pantanal de Mato Grosso do Sul e mostrou o percurso em uma série especial. O ponto de partida da viagem foi a região pantaneira de Nhecolândia (MS).

Peões seguiram viagem para guiar centenas de bois até o local onde foram vendidos, uma distância de 120 km.

Há 38 anos, o programa fez uma jornada semelhante (relembre aqui). E, de lá para cá, muita coisa mudou. O bioma, por exemplo, está mais seco e quase já não existe área alagada.

No ano passado, o g1 reuniu integrantes das equipes das reportagens de 1984 e 2022 para falarem sobre a experiência e o que mudou no período. Confira aqui.

