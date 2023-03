Revolução de 23 é tema dos Festejos Farroupilhas 2023

Cantora e apresentadora de rádio Maria Luiza Benitez será a patrona. Maria Luiza Benitez

Divulgação

O centenário da Revolução de 1923 será o tema da Semana Farroupilha 2023 em todo estado. A guerra deu origem à simbologia dos lenços que fazem parte da indumentária do gaúcho, opondo maragatos a chimangos. Os primeiros eram contra a reeleição de Borges de Medeiros (representados pelos chimangos) como presidente do estado.

A escolha foi feita nesta terça-feira (28) por votação, pela comissão dos festejos, formada apenas por mulheres.

Por unanimidade, a cantora e apresentadora Maria Luiza Benitez foi escolhida como a patrona. O ato de abertura oficial dos Festejos Farroupilhas 2023 será em 19 de agosto, com o acendimento da chama crioula no Parque Estadual General Bento Gonçalves, em Cristal.

Fiquemos agora no aguardo de que, finalmente, nossa festa maior possa ser trabalhada pelo governo do estado de modo a atrair turistas para o Rio Grande do Sul, em setembro.

