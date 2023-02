Revólver é apreendido após adolescente levar arma para escola em Queiroz

Jovem de 14 anos disse à polícia que encontrou a arma em um porteira enquanto cavalgava e que a levou para escola para mostrar aos amigos. Revólver apreendido com adolescente que o levou para a escola no dia anterior em Queiroz (SP)

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira (17), em Queiroz (SP), um revólver calibre 32 que havia sido levado para a escola por um adolescente de 14 anos, no dia anterior.

Segundo o delegado Paulo Soares, uma equipe da Polícia Civil foi até a casa do menor de idade após ficar sabendo do caso e encontrou a arma sem munições.

O adolescente disse à polícia que estava andando a cavalo quando encontrou a arma na porteira de uma fazenda e decidiu levá-la para escola para mostrar aos amigos.

Os pais do menino disseram que desconheciam a existência do revólver, e o objeto foi encaminhado para perícia.

Vittorio Rienzo