rezadeira-anna-cardoso-morre-em-mogi-das-cruzes

Ela tinha 88 anos e era uma das rezadeiras mais antigas da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. O corpo está sendo velado no velório municipal e o enterro será às 10h, desta segunda-feira (27). Anna Cardoso era uma das rezadeiras mais antigas da Festa do Divino de Mogi das Cruzes

A rezadeira Anna Cardoso de Souza morreu aos 88 anos. O corpo está sendo velado no velório municipal de Mogi das Cruzes e o enterro será às 10h, desta segunda-feira (27) no Cemitério São Salvador.

Anna era uma das rezadeiras mais antigas da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi. Segundo a Associação Pró-Festa do Divino, antes mesmo de rezar a Coroa do Divino, ela já fazia outras rezas nas casas de famílias. Na Festa do Divino ela começou em 1995 e ficou até 2018, evangelizando por meio de sua fé.

A rezadeira deixa os filhos Maria Alzira, Maria Tereza, José Avelino, Flávia Aparecida e Fábio de Souza. Além de 13 netos e uns 12 bisnetos.

