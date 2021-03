rianimazione-cardiopolmonare:-l’italian-resuscitation-council-presenta-nuove-linee-guida.

L’IRC, ovvero l’Italian Resuscitation Council, presenta le nuove Linee Guida Europee sulla Rianimazione Cardiopolmonare.

Gli esperti di Italian Resuscitation Council (IRC) illustrano, il 27 marzo, in un webinar rivolto ai professionisti della sanità e ai volontari, le nuove linee guida internazionali sul primo soccorso in caso di arresto cardiaco che hanno contribuito a redigere grazie alla collaborazione con l’International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) e l’European Resuscitation Council (ERC).

Il 27 marzo Italian Resuscitation Council (IRC), società scientifica accreditata dal Ministero della Salute che riunisce esperti in rianimazione cardiopolmonare, presenterà ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai professionisti del soccorso e ai soccorritori volontari le nuove linee guida europee per la rianimazione cardiopolmonare, sviluppate da ERC (European Resuscitation Council) sulla base delle raccomandazioni di International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), consensus mondiale sul trattamento dell’arresto cardiaco, basato sulle evidenze scientifiche.

La redazione delle nuove linee guida, che sono aggiornate ogni 5 anni sulla base delle evidenze scientifiche relative ai dati epidemiologici e alle misure più efficaci di intervento, ha visto il coinvolgimento anche degli esperti italiani di Italian Resuscitation Council: Giuseppe Ristagno (presidente di IRC), Andrea Scapigliati (past president di IRC), Federico Semeraro (ex presidente e membro del comitato scientifico di IRC, attuale presidente eletto di European Resuscitation Council), Claudio Sandroni (già membro del comitato scientifico di IRC), Tommaso Pellis (coordinatore del comitato scientifico di IRC) e Daniele Trevisanuto (professore associato di pediatria e socio IRC). Ha collaborato inoltre Tommaso Scquizzato, studente di medicina.

I relatori di IRC presenteranno le nuove linee guida sabato 27 marzo nel webinar in programma a partire dalle 9.45. La presentazione è stata organizzata in occasione della pubblicazione della versione integrale delle nuove linee guida sulla rivista scientifica “Resuscitation” e sul sito dell’European Resuscitation Council, l’associazione di riferimento per il settore a livello continentale, che fa parte di ILCOR e di cui IRC è membro. Quella di IRC sarà quindi la prima presentazione delle nuove linee guida in Italia. IRC provvederà inoltre alla traduzione e all’adattamento della versione italiana delle linee guida che sarà disponibile gratuitamente sul sito dell’associazione. Per informazioni e iscrizioni: https://congresso.ircouncil.it/

Ogni anno in Europa si stima siano colpite da arresto cardiaco oltre 400.000 persone con una sopravvivenza calcolata intorno all’8%1. La percentuale di persone che assistono all’arresto cardiaco e che intervengono con le manovre salvavita (massaggio cardiaco, utilizzo dei defibrillatori) è in media del 58% ma varia molto nei diversi Paesi. L’utilizzo dei DAE avviene solo nel 28% dei casi.

Diverse novità previste dalle nuove linee guida sono già state inserite, anche per iniziativa di IRC, nel disegno di legge sul primo soccorsoche oggi è in attesa di una definitiva approvazione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, dopo aver già ottenuto il sì della Camera nel 2019.

1“Survival after out-of-hospital cardiac arrest in Europe – Results of the EuReCa TWO study” LINK