riaperto-l’ufficio-postale-di-bassano-in-teverina

BASSANO IN TEVERINA – Ha riaperto mercoledì 22 febbraio l’Ufficio Postale del paese. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di Via Cesare Battisti finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Bassano in Teverina è a disposizione dei cittadini secondo il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.

