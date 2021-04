Riaprire la scuola al 100 per cento è davvero una buona idea?

Ricominciare le lezioni presenza a maggio vuol dire poco più di un mese nelle aule prima dello stop estivo. Vale la pena o sarebbe meglio cominciare a ripensare il sistema educativo nel suo complesso?

Dal 26 aprile riparte la scuola in presenza nelle zone gialle e arancioni. E, a maggio, il governo ipotizza il rientro in classe per il 100 per cento degli studenti italiani, scuole superiori e università comprese. L’annuncio del governo è stato definito dal ministro della salute Roberto Speranza– come il resto delle aperture – “un rischio ragionato” . È davvero così?

Trai primi a sollevare dubbi, l’Associazione dei presidi. Prima questione secondo loro: i trasporti pubblici che non sarebbero stati potenziati abbastanza. Il Governo, è vero, ha messo a disposizione 390 milioni di euro per farlo, ma la flotta, soprattutto degli autobus, non si crea nell’arco di una settimana.

Secondo Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. “Inoltre, non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Vanno superate queste difficoltà di tipo tecnico”.

Seconda questione: È sufficiente la percentuale del 73 per cento di vaccinati tra il personale scolastico? Infine: la carenza di aule comporterebbe il rischio di non avere spazi sufficienti per la didattica in presenza, considerata la necessità di garantire il distanziamento sociale. Sempre Giannelli: “Non ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi e alla riduzione del numero degli studenti”.

Poco entusiasta, per usare un eufemismo, anche la reazione di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, secondo il quale i fondi e i tempi tecnici per aumentare i mezzi non sono sufficienti. Da cui la proposta di una riapertura al 50 per cento, che “rappresenterebbe un buon equilibrio“.

Massimo Recalcati, nel suo editoriale sul quotidiano la Repubblica del 19 aprile, ha aggiunto un tassello fondamentale alla discussione. Ovvero: Che cosa ne pensano gli studenti? Secondo Recalcati, fra i ragazzi, predominerebbe un senso profondo di precarietà e di confusione: “Diversi di loro vivono la riapertura più con angoscia che con sollievo. Molti ragazzi non vogliono tornare a scuola e se tornano lo fanno trascinando con se stessi una profonda inquietudine. Come abbandonare una prigione che è divenuta il proprio rifugio? Riaprire i propri confini esterni ed interni non è una cosa semplice“.

Il calendario dell’anno scolastico 2021 prevede la fine delle lezioni in date che vanno dal 5 al 12 giugno a seconda delle Regioni. Quindi, si tratterebbe di ripartire con la didattica in presenza al 100 per cento per meno di un mese e mezzo. E questo significherebbe riaprire per richiudere subito quei confini di cui parla Recalcati, ancora una volta dopo oltre un anno di scuola in presenza a singhiozzo.

Da qualche anno si parla di flipped education come nuova metodica educativa, e la pandemia ha dato nuovo slancio a questo tipo di proposta. In pratica, si tratta di svolgere in remoto tutte quelle attività che non richiedono un forte tasso di interazione fra insegnanti e studenti – come l’apprendimento di nozioni – e di dare spazio in presenza per le parti più pratiche: laboratori, esercitazioni e così via che, oltretutto, richiederebbero la formazione di gruppi più ristretti delle classiche classi.

Sicuramente non tutti, ma molti docenti, in questi mesi di pandemia si sono resettati per trovare nuovi sistemi di insegnamento. La didattica in remoto, per funzionare, non può essere una replica in video di quanto fatto in aula. E la gamification – ovvero l’utilizzo di dinamiche del gioco applicata in contesti non ludici – nell’ambito dell’insegnamento, è un settore in grande fermento, se non nella scuola pubblica, in quello della formazione aziendale.

Tutto questo per dire che, forse, invece di fare marcia indietro, per tornare alla normalità di prima, sarebbe più utile sforzarsi di immaginare scenari nuovi che ottimizzino quanto si è appreso nel corso di oltre un anno di pandemia.

Non tutti, del resto, sono convinti che i vaccini rappresenteranno la soluzione definitiva di tutti i problemi: l’immunità di gregge è ancora tutta da dimostrare e la nascita di nuove varianti del virus dovrebbe spingere verso un cauto pessimismo. Senza voler catastrofisti, è anche possibile che questa non sia l’ultima pandemia del secolo.

Nonostante la retorica del come il Covid 19 ci abbia cambiati, costringendoci a rivedere tutta una serie di abitudini e di priorità, continua a mancare una visione a lungo termine.

E, invece, proprio nella scuola, il territorio dove si formano i lavoratori di domani, sarebbe saggio tenersi stretto quello che la pandemia ci ha aiutato a capire, le competenze che sono state sviluppate, la familiarizzazione con una dimensione digitale che, da sempre, nelle aule è stata carente.

Sotto certi punti di vista abbiamo un ottimo sistema educativo in Italia, un metodo didattico migliore di molti altri Paesi. La crisi pandemica ha mostrato una via per renderlo ancora più efficace. E i benefici potrebbero essere molto più grandi di un mese e mezzo scarso di lezioni in presenza.