Ribeirão Bonito e Santa Lúcia tem o ‘CineSolar’ com sessões gratuitas de filmes

Projeto também divulga ações sustentáveis da ONU e oferece gratuitamente pipoca aos participantes. Evento ocorre na região durante o fim de semana. Ribeirão Bonito e Santa Lúcia recebem CineSolar com sessões gratuitas de filmes e atrações culturais

Fernanda Martins

Ribeirão Bonito e Santa Lúcia (SP) recebem, pela primeira vez, o CineSolar, cinema itinerante movido por energia solar, que exibe sessões gratuitas de filmes e oferecem atividades culturais aos participantes. (Veja abaixo a programação em cada município).

Em Ribeirão Bonito, a ação ocorre no sábado (4); em Santa Lúcia, no domingo (5). Haverá também distribuição de pipoca durante a exibição dos filmes.

Nos eventos, serão exibidos curtas-metragens e o filme ‘Raya e o Último Dragão’. O público também poderá visitar o furgão, espaço móvel que carrega o cinema e que contém as placas fotovoltaicas.

CineSolar chega a Ribeirão Bonito e Santa Lúcia e distribui pipocas gratuitamente para o público

Fernanda Martins

O veículo tem infográficos, iluminação e decoração especial, que é feita com materiais recicláveis e objetos com princípios de magnetismo e eletricidade, como laser e bola de plasma. Nele, os visitantes podem ver como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O espaço tem 110 cadeiras e banquetas, sistemas de conversão de energia e armazenamento, que garante 20 horas de autonomia e funcionamento, de som e projeção, incluindo a tela.

A proposta do CineSolar é transformar espaços públicos abertos em salas de cinema, com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais, promover ações e práticas sustentáveis, difundir a tecnologia da geração de energia solar, além da inclusão social.

O projeto também se engaja na difusão de ações que contribuem para o cumprimento dos 10 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), como saúde, igualdade de gênero, justiça, entre outros.

Projeto do CineSolar divulga Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Fernanda Martins

Programação

Em Ribeirão Bonito, no sábado, a primeira sessão ocorre às 18h30, com a exibição de uma curta-metragem.

Em seguida, às 19h30, será exibido o filme ‘Raya e o Último Dragão’. O evento será na rua do Espaço Multidisciplinar “Dr. Francisco José Campaner”, localizado na Rua Dr. Pirajá da Silva, nº 425, no Centro.

Já em Santa Lúcia, no domingo, as exibições serão um pouco mais tarde, na Praça da Matriz, que fica na Rua Coronel Luiz Pinto, nº 319, no Centro. A primeira sessão ocorre às 19h, com uma curta-metragem. Às 20h, será exibido o filme ‘Raya e o Último Dragão’.

Vittorio Ferla