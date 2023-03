Ribeirão do Sul registra quase 400 casos de dengue em 2023

Número de casos é quase igual ao de Bauru, maior município do centro-oeste paulista, que já registrou 465 casos. Mosquito Aedes aegypti; dengue

Ribeirão do Sul (SP), pequena cidade de 4,5 mil habitantes, enfrenta uma epidemia de dengue que já atingiu 10% da população da cidade. Desde o início do ano até esta sexta-feira (10), são 393 casos confirmados da doença.

O número de casos é quase igual ao de Bauru, maior município do centro-oeste paulista, com cerca de 380 mil pessoas – 80 vezes mais que Ribeirão do Sul. Na cidade, são 465 casos e uma morte, de uma adolescente de 15 anos, confirmados neste ano.

Em Ribeirão do Sul, a transmissão da doença piorou nos últimos dias. Em março, o município tem registrado, em média, dez casos por dia. Segundo a diretora de Saúde municipal, Doralice de Carvalho Lopes, há falta de insumos de inseticidas, o que dificulta os serviços de nebulização na cidade.

“Um mosquito contagia 300 pessoas e o ciclo de vida dele é de 35 a 40 dias. Então, ele vive muito tempo e contamina muito. A nebulização é para matar os voadores”, explica.

Devido à escassez de insumos, a cidade tem focado em ações de conscientização. Agentes de saúde visitam salas para pedir ajuda às crianças na orientação em casa.

“A orientação é o pessoal passar veneno na casa e usar repelente. É isso que a gente tem que fazer”, diz a diretora.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) disse que aguarda envio, por parte do Ministério da Saúde, do inseticida para o combate do mosquito Aedes Aegypti. “A pasta, assim que recebe o produto, o repassa de imediato aos municípios, para que possam promover o combate ao mosquito adulto que transmite dengue, Chikungunya e Zika”, informou.

A pasta disse ainda que “abriu um processo para aquisição de 15 mil litros do inseticida para os meses de março, abril e maio, período de maior incidência das doenças no estado. A expectativa é distribuir na próxima semana o produto aos municípios”.

Como combater o mosquito Aedes Aegypti?

Manter bem tampado caixas de água;

Lavar ao menos duas vezes por semana com água e sabão tanques, potes de animais e demais recipientes utilizados para armazenar água que necessitem ficar expostos;

Remova semanalmente galhos e folhas que estiverem em calhas;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los duas vezes por semana com água e sabão;

Troque água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana, tomando o cuidado de passar as mãos nas raízes para limpá-las;

Mantenha garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo;

Mantenha garrafas plásticas ou retornáveis fechadas;

Acondicionar pneus em locais cobertos ou, caso utilize para balanços ou em volta de árvores, fure-os ou corte-os para que a água não fique parada em suas laterais;

Faça sempre manutenção de piscinas;

Tampar ralos;

Vasos sanitários externos devem ser tampados e verificados semanalmente;

Limpe sempre a bandeja do ar condicionado;

Lonas devem ser usadas para cobrir materiais de construção e precisam estar sempre bem esticadas para não acumular água;

Recolha sacos plásticos, lixo, folhas, tampinhas e qualquer outro material que esteja jogado no quintal;

Retire a água da parte de trás da caixa de acúmulo da geladeira duas vezes por semana, caso sua geladeira possua o compartimento.

Principais sintomas da dengue

Febre alta, acima de 38°c;

Dor no corpo e articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal estar;

Falta de apetite;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

