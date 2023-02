Ribeirão Preto começa a aplicar dose bivalente contra Covid e anuncia novo agendamento; veja como se vacinar

Idosos acima dos 70 anos, imunossuprimidos e pessoas que trabalham ou moram em instituições de longa permanência podem receber o reforço atualizado contra as variantes do vírus. Ribeirão Preto, SP, inicia aplicação da vacina bivalente da Pfizer

A aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas acima dos 70 anos começou nesta terça-feira (28) em 37 postos de saúde de Ribeirão Preto (SP). O imunizante da Pfizer trata-se de uma vacina atualizada, com uma proteção maior contra as variantes do vírus, em especial, a ômicron.

O agendamento para a vacinação foi aberto na segunda-feira (27) e disponibilizou 12 mil vagas. Na manhã desta terça, a prefeitura informou que ainda restavam 3,5 mil.

De acordo com a administração municipal, um novo agendamento com 12 mil vagas será aberto no site, às 9h de quarta-feira (1º). A vacinação ocorrerá na quinta (2) e sexta-feira (3).

Vacina bivalente da Pfizer

Rogelio V. Solis/AP Photo

Quem pode tomar a vacina?

O grupo apto a receber a vacina bivalente da Pfizer são idosos acima dos 70 anos, imunossuprimidos e pessoas que trabalham ou moram em instituições de longa permanência.

Quem for tomar a dose precisa ter recebido, pelo menos, duas doses anteriores da vacina contra a Covid-19 sendo a última há pelo menos quatro meses.

Vacina bivalente contra a Covid-19 começa a ser aplicada em Ribeirão Preto, SP

Paola Oliveira/g1

Quem puder deve levar o comprovante de vacinação para agilizar o atendimento, mas os profissionais conseguem emitir uma segunda via em caso de perda.

“É importante que essa população elencada neste primeiro momento compareça para se vacinar”, afirma Elizângela Puga, gerente da UBS do Castelo Branco.

As pessoas acamadas dessa faixa etária poderão receber a vacina em sua própria casa, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Os interessados devem entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima ou no próprio SAD, pelo telefone 3977-7111.

Movimento intenso

Na manhã desta terça, houve filas em algumas unidades básicas, como a UBS do Jardim Juliana e do Jardim Marchesi. Na UBS do Castelo Branco, o movimento foi intenso, mas organizado, segundo a gerência.

Um dos que compareceram por lá, Sebastião Rodrigues não perdeu tempo e já garantiu a vacina bivalente. Esta é a quinta dose que ele toma e até hoje ele conta que não contraiu a Covid-19. “Muito emocionado. E se chegar mais [doses], eu vou tomar mais ainda”, garante.

A Secretaria Municipal de Saúde considera normal a lentidão nos postos por se tratar do primeiro dia de vacinação, mas a pasta garante que todos os moradores agendados serão vacinados.

Serviço

Pfizer bivalente para pessoas com 70 anos ou mais

Agendamento: a partir das 9h do dia 1º de março, pelo site da Prefeitura de Ribeirão Preto

Vacinação: quinta (2) e sexta-feira (3)

Locais: em 37 postos de vacinação de Ribeirão Preto

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi