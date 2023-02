Ribeirão Preto fecha 2022 com 101 mortes no trânsito, maior número desde 2015, diz Infosiga

Segundo a plataforma de dados, entre os óbitos do ano passado, 44 são envolvendo motociclistas. Transerp alerta para atenção da população em vias da cidade. Ribeirão Preto registra 101 mortes no trânsito em 2022

Ribeirão Preto (SP) fechou 2022 com 101 mortes no trânsito, apontam os dados do Infosiga, plataforma que contabiliza os acidentes envolvendo pedestres, motoristas e motociclistas. O número supera os 84 óbitos registrados em 2015, que era o maior número até então.

Das 101 pessoas que perderam a vida em vias da cidade no ano passado, 44 eram motociclistas, 25 pedestres, 14 motoristas de carro, 13 ciclistas, quatro de veículos não identificados e um de caminhão.

Ainda conforme os dados da plataforma Infosiga, entre os pontos mais violentos do trânsito na cidade estão a Rodovia Anhanguera, Marechal Costa e Silva, Presidente Vargas e Avenida Maurílio Biagi.

Imprudência

De acordo com o diretor de trânsito da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp), Delcides Araújo, apesar de a cidade ter sinalização e semáforo, 94% dos acidentes ocorrem por falha humana e imprudência.

Araújo também afirmou que a Transerp faz constantes ações educativas e de conscientização para a população, tanto infantil quanto adulta, em busca de harmonia no trânsito e diminuição dos dados.

“Em Ribeirão Preto ocorre muito acidente em locais semaforizados. Semáforo não é sinônimo de segurança. O que vai reduzir os índices de acidentes em Ribeirão Preto, de fato, é a conduta humana. Menos imprudência, menos negligência e mais atenção às normas de trânsito”.

Vittorio Rienzo