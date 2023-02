Ribeirão Preto fecha 2022 com alta de 21% em casos de câncer de mama; especialista tira dúvidas sobre exames

Dia da Mamografia, neste domingo (5), alerta para importância do diagnóstico precoce para o tratamento da doença. Oncologista explica exames indicados e influência do estilo de vida na saúde das pacientes. Dia da Mamografia: Data reforça importância do exame no diagnóstico do câncer

Ribeirão Preto (SP) registrou um aumento de 21% nos casos de câncer de mama em 2022 em relação a 2021, segundo dados do Instituto Oncológico de Ribeirão Preto (Inorp). Ao todo, foram contabilizados 316 casos da doença e 106 óbitos no ano passado.

A neoplasia de mama é causada pelo crescimento descontrolado de células que mudam suas características por conta de alterações no material genético. Para 2023, a estimativa é de 73,6 mil casos em todo o país, 20,4 mil deles no estado de São Paulo, segundo relatório do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Segundo especialistas, alguns tumores demoram a se desenvolver e outros podem ter crescimento rápido, mas o tratamento tem boa resposta, principalmente quando diagnosticado no início.

Essa busca pelos exames, seja para rastreamento do câncer, seja para investigação de lesões suspeitas, é o principal mote da campanha de conscientização do Dia da Mamografia, celebrado na última semana.

“O câncer de mama é o mais prevalente no sexo feminino e a gente tem a possibilidade, com a mamografia, de fazer a prevenção secundária. O que é prevenção secundária? Você diagnosticar esse câncer precocemente para ter taxa de sucesso no futuro do tratamento”, explica o médico oncologista Diocésio Andrade.

Fazer exames de rastreamento, como a mamografia, e detectar casos de câncer no início são maneiras de lidar com a questão

Quando fazer a mamografia?

Segundo Andrade, o Sistema Único de Saúde (SUS) indica a mamografia para mulheres a partir dos 50 anos a cada dois anos.

Por outro lado, entidades como a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o exame anual a partir dos 40 anos de vida.

São os casos, segundo o oncologista, de mulheres que têm algum histórico familiar da doença, mas o procedimento recomendado é diferente.

“Para essas mulheres o rastreamento precisa iniciar mais precocemente, porém, como é mais precoce, a ressonância de mama é que é indicada. Abaixo dos 40 anos a mamografia vai pegar mama densa e não vai conseguir diagnosticar essas lesões”, explica.

O estilo de vida é importante?

Além de manter os exames em dia, o médico menciona um estilo de vida saudável, com rotina de exercícios e boa alimentação, como uma forma de prevenção.

“Principalmente evitar o sedentarismo pra não ter o sobrepeso e a obesidade com certeza são indicações formais para todo tipo de câncer.”

