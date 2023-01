Ribeirão Preto, Franca e Sertãozinho criam menos empregos formais em 2022

Entre as 4 maiores cidades da região, Barretos foi a única que teve aumento no comparativo com 2021. Setor de Serviços foi destaque no ano passado, segundo Ministério do Trabalho. Caged divulga dados do emprego na região de Ribeirão

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ribeirão Preto (SP), Franca (SP) e Sertãozinho (SP) criaram menos empregos formais, aqueles com carteira assinada, em 2022 no comparativo com 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho.

No entanto, entre as quatro maiores cidades da região, Barretos (SP) foi a única que apresentou crescimento no ano passado em relação a 2021.

Em 2022, o setor de Serviços foi o que mais se destacou, liderando as estatísticas positivas nos quatro municípios.

O g1 lista, abaixo, o desempenho de Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho e Barretos no Caged 2022. Veja:

Ribeirão Preto

A cidade criou 11.740 vagas formais em 2022 contra 14.203 em 2021. Foi uma queda de 17,34%. Somente em dezembro do ano passado o saldo negativo foi de 2.316 vagas.

Contratações em 2022: 133.514

Demissões em 2022: 121.774

Na divisão dos setores, Serviços tiveram 7.500 postos criados, seguido de Comércio, com 2.928, Indústria, com 1.385 e Agropecuária, com uma vaga criada. Já a Construção Civil fechou 74 oportunidades de empregos formais.

Franca

Com 5.236 vagas formais criadas em 2022, Franca teve uma queda de 38,31% na geração de empregos no comparativo com 2021, quando o número foi de 8.488.

Contratações em 2022: 59.596

Demissões em 2022: 54.360

Em dezembro, a cidade registrou saldo negativo de 4.502 vagas, número impulsionado pelo desempenho ruim das indústrias, que fecharam 3.053 postos.

No ano de 2022, o setor de Serviços abriu 3.269 vagas, o de Indústria criou 1.004 oportunidades, o de Comércio 717 e Construção Civil 282. Já a Agropecuária fechou 36 postos de trabalho.

Sertãozinho

Em Sertãozinho, no comparativo de 2022 com 2021 a queda na criação de vagas formais foi de 3,67%. Foram 2.745 postos abertos há dois anos ante 2.644 no ano passado.

Contratações em 2022: 27.936

Demissões em 2022: 25.292

Na contramão de Ribeirão, Franca e Barretos, na análise somente do mês de dezembro terminou de forma positiva, com saldo positivo de 34 oportunidades.

No ano passado, o setor de Serviços abriu 1.109 vagas, seguido de Indústrias (1.062), Comércio (253) e Agropecuária (226). Já a Construção Civil fechou seis postos.

Barretos

Única cidade entre as quatro maiores da região a ter crescimento na geração de empregos formais no comparativo anual, Barretos fechou 2022 com 2.218 vagas criadas. Foi um aumento de 110,43% em relação a 2021, quando 1.054 postos foram abertos.

No entanto, assim como Franca e Ribeirão, o mês de dezembro foi negativo, com 150 vagas fechadas.

Contratações em 2022: 15.598

Demissões em 2022: 13.380

No ano passado, todos os setores fecharam o ano de forma positiva. A área de Serviços criou 1.552 oportunidades, seguido de Indústrias (196), Agropecuária (184), Comércio (180) e Construção Civil (106).

