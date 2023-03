Ribeirão Preto, SP, obtém aval do MEC para receber campus do Instituto Federal, diz prefeito

Decisão ocorre após Duarte Nogueira (PSDB) formalizar interesse ao chefe da Pasta, Camilo Santana. Tratativas começaram 2013, mas não avançaram e foram retomadas este ano. Ribeirão Preto, SP, avança nas tratativas para receber Instituto Federal, diz prefeito

O prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira (PSDB), disse, em coletiva nesta quinta-feira (2), que o município obteve aval do Ministério da Educação (MEC) para receber um campus do Instituto Federal (IF).

A decisão ocorre após Nogueira formalizar interesse ao chefe da Pasta, Camilo Santana, em documento enviado no final de fevereiro.

O assunto foi discutido em reunião entre o ministro e os secretários municipais Felipe Elias Miguel (Educação) e Alessandro Hirata (Casa Civil) na quarta-feira (1º), em Brasília (DF).

De acordo com Nogueira, que não esteve no encontro na Capital porque cumpre agenda na Colômbia, a administração municipal ofereceu prédios como o da Escola Municipal Celso Charuri e um do Sesi para a instalação do IF.

“Sinal verde foi dado para a instalação do IFSP em Ribeirão Preto. A cidade se comprometeu ontem, através de nossa delegação, a assumir qualquer demanda necessária. Já foi oferecida as instalações da Escola Celso Charuri, e também já destacamos uma das unidades do Sesi, para fazermos qualquer reforma necessária para a instalação dos cursos”, contou.

O prefeito, no entanto, não detalhou como seria a operação do instituto em algum desses locais. Ao g1, o MEC disse que recebeu a proposta e que a viabilidade para implementação do espaço é estudada por uma área técnica.

Próximos passos

Segundo Hirata, a Prefeitura vai iniciar o processo de visitas para definir qual prédio receberá o campus. A preferência é que o IF funcione em uma instalação municipal, como a Escola Celso Charuri ou o Sesi.

Isso deixa longe do páreo o antigo colégio Metodista, que suspendeu as atividades em 2022 após problemas financeiros.

“Em função do local, a gente vai discutir a disponibilidade de cursos. A gente vai começar a fazer essas visitas para que o Instituto Federal possa fazer essas escolhas”, pontua.

A expectativa, conforme Hirata, é de que agora seja montada uma comissão para a escolha dos cursos no IF em Ribeirão.

Discussão é antiga

Além do Executivo, a pauta foi discutida nesta quinta em coletiva que contou com representantes do IF e com o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT). Em fevereiro, o reitor da instituição havia adiantado que a cidade possuía critérios para receber o campus.

As tratativas começaram 2013, quando a então prefeita Dárcy Vera (sem partido) chegou a assinar um termo de compromisso para garantir um campus na cidade, que seria na antiga fábrica de tecidos Cianê-Matarazzo, mas as conversas não avançaram e foram retomadas em 2023.

Coletiva sobre Instituto Federal aconteceu nesta quinta-feira (2) no Centro Administrativo de Ribeirão Preto, SP

Samuel Santos/CBN Ribeirão

