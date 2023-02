Ribeirão Preto, SP, tem feira de adoção de animais em shopping; veja como participar

Evento está marcado para sábado (11), das 11h às 14h. Animais estavam em situação de rua ou foram abandonados. Shopping Santa Úrsula promove feira de adoção no sábado (11) em Ribeirão Preto, SP

Cães e gatos podem ser adotados em Ribeirão Preto (SP) neste sábado (11) durante uma feira realizada no Shopping Santa Úrsula, no Centro.

Todos os animais disponíveis foram resgatados de situação de rua e abandono, estão castrados, vacinados e vermifugados.

Para adotar é necessário:

Ter mais de 21 anos;

Levar um documento de identidade com foto;

Levar uma cópia de comprovante de residência.

Os candidatos a tutores vão passar por entrevista no local e é necessária a assinatura de um termpo de responsabilidade.

O evento acontece das 11h às 14h na entrada C e os organizadores pedem a contribuição de doação de um quilo de ração para cães ou gatos, ou materiais de limpeza como detergente, água sanitária, entre outros, para canis e gatis.

