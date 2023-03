Ribeirão Preto, SP, tem novo agendamento de dose bivalente da Covid; veja como receber vacina

Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza 12 mil vagas para idosos com 60 anos ou mais. Vacinação acontece a partir da próxima segunda-feira (6). Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19

A Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto (SP) abre, a partir das 13h desta sexta-feira (3), o agendamento para aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais.

O imunizante da Pfizer trata-se de uma vacina atualizada, com uma proteção maior contra as variantes do vírus, em especial, a ômicron. Segundo a Prefeitura, serão disponibilizadas 12 mil vagas ao público.

O agendamento pode ser feito pelo site da administração municipal. A vacinação acontecerá entre segunda-feira (6) e terça-feira (7) em 37 unidades de saúde da cidade.

Quem pode receber a vacina?

A campanha é voltada a pessoas acima de 60 anos que tenham recebido ao menos duas doses de qualquer vacina contra a doença. A última dose, no entanto, precisa ter sido tomada há no mínimo quatro meses.

Pessoas acamadas

O público pode receber o imunizante sem precisar sair de casa. Para isso, o Serviço de Atenção Domiciliar precisa ser acionado pelo telefone (16) 3977-7111 ou pela unidade de saúde mais próxima.

Imunossuprimidos

A vacina estará disponível nos 37 postos de saúde sem a necessidade de agendamento. São consideradas pessoas com alto grau de imunossupressão quem possui:

Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de Mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (Infliximabe, Etanercept, Humira, Adalimumabe, Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte, Secukinumabe, Ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe e Upadacitinibe);

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise);

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SP) disponibiliza 12 mil doses de reforço da vacina contra coronavírus

SERVIÇO

Pfizer bivalente para pessoas com 60 anos ou mais

Agendamento: a partir das 13h de 3 de março, pelo site da Prefeitura de Ribeirão Preto

Vacinação: entre segunda-feira (6) e terça-feira (7)

Locais: em 37 postos de vacinação de Ribeirão Preto

