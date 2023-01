Ribeirão Preto, SP, tem vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação; veja como participar

Iniciativa inclui atividades que ensinam desde fabricação e venda de ovos de Páscoa a desenvolvimento de vitrine para varejo. Podem participar os moradores com mais de 18 anos. Veja quais os cursos gratuitos de habilidades empreendedoras

O Programa Inclusão Produtiva da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) está com 48 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação empreendedora na cidade.

São 16 vagas para cada curso, sendo eles fabricação e venda de ovos de Páscoa e bombons, higienização e manipulação de alimentos, e desenvolvimento de vitrine para varejo.

A iniciativa foi criada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço de Aprendizagem Industrial (Senai).

Quem pode participar?

As vagas são para pessoas com mais de 18 anos que buscam empreender o próprio negócio, e também para chefes de família em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, é exigido que o interessado tenha concluído o 6º ano do Ensino Fundamental.

Como se inscrever?

As inscrições são presenciais no Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor de Ribeirão Preto (CATERP), localizado na Avenida Francisco Junqueira, 2625, das 8h às 16h.

Sobre os cursos:

Fabrique e Venda Ovos de Páscoa e Bombons

Inscrições: até esta quinta-feira (26) de janeiro

Início das aulas: 7 de fevereiro

Fim das aulas: 16 de fevereiro

Horário: 18h às 22h

Local: Casa das Mangueiras – Rua Tupinambá, nº 1457 – Vila Recreio

Desenvolva sua Vitrine no Varejo

Inscrições: até sexta-feira (27)

Início das aulas: 8 de fevereiro

Fim das aulas: 1º de março

Horário: 18h às 22h

Local: Casa das Mangueiras – Rua Tupinambá, nº 1457 – Vila Recreio

Aprenda a Higienizar e Manipular Alimentos no seu Negócio

Inscrições: até o dia 9 de fevereiro

Início das aulas: 22 de fevereiro

Fim das aulas: 2 de março

Horário: 18h30 as 22h30

Local: Online/Remoto

