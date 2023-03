Ribeirão Preto tem alta de 11% no número de inadimplentes em janeiro, diz Serasa

Foram 288,1 mil em janeiro de 2023, contra 259,6 mil no mesmo período de 2022, segundo levantamento. Uso do crédito rotativo do cartão pode prejudicar orçamento. Sobe número de endividados em Ribeirão Preto, SP

Moradora de Ribeirão Preto (SP), Claudinete Jesus de Souza tem dois cartões de crédito para as compras do dia a dia. Quando chega a fatura do mês em Ribeirão Preto (SP), pagar o valor total não é uma opção para a trabalhadora que está desempregada.

“Eu pago o mínimo. Eu vou pagando como posso. Os juros a gente dá um jeitinho neles depois”, diz.

Segundo dados do Serasa, o mês de janeiro fechou com 288.188 pessoas inadimplentes na cidade. São 28,5 mil a mais do que em janeiro de 2022, ou seja, 11%.

Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços mostrou ainda que 25% das dívidas de cartão de crédito no país foram pagas com os clientes usando os juros, seja do rotativo ou do parcelado. A análise considerou todas as movimentações feitas em 2022.

O crédito rotativo é usado quando o cliente não paga toda a fatura do cartão na data de vencimento. Essa é a linha mais cara do mercado, e os especialistas orientam que ela deve ser evitada.

“É um crédito até fácil de ser usado, basta não pagar a fatura total, mas depois vem um juro muito alto. A consequência é que você vai fazer uma dívida cada vez maior porque você tem que pagar aquilo que você não pagou e agora acrescido dos juros que são elevados. As famílias têm que ficar atentas a essa questão”, diz o professor Fábio Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto.

Uso de cartão de crédito maquinha débito compras dinheiro Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

A taxa média de juros é a maior desde 2017 no Brasil, quando o percentual chegou a 428% ao ano. Em janeiro de 2023, o índice foi de 411,5% ao ano, e no fim de 2022, o índice foi DE 407,7%.

Para não cair na lista dos endividados, tem gente que passa longe do cartão de crédito.

“Eu não uso, porque eu tenho medo de entrar em dívida. [A experiência no passado] foi péssima. Não dei conta de pagar. Eu tinha saído de um serviço, ainda não trabalhava por conta e não dei conta. Meu nome sujou e eu demorei dois anos para conseguir pagar a dívida”, diz a fisioterapeuta Paloma Marcelino.

Uso de cartão de crédito

Reprodução/EPTV

O professor Fábio Gomes diz que o uso do crédito rotativo representa uma falta de controle nas finanças pessoais.

“Se a pessoa usa o rotativo, já há um problema. Ela tem uma fatura que precisa pagar e não tem recursos suficientes para pagar. Então a família precisa se organizar, precisa conversar e fazer um esforço para diminuir os gastos. OFF

Gomes lembra ainda que o ideal é fazer o possível para pagar à vista. Quando não houver essa possibilidade, o devedor pode procurar outras alternativas.

“O que a gente recomenda é que essa família procure o gerente do banco e procure trocar essa dívida por uma outra que tenha uma taxa de juros menor, senão vira uma bola de neve. Isso prejudica muito a família porque ela compromete a renda futura dela e fica endividada e isso tem um impacto muito negativo”, afirma.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo