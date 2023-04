Ribeirão Preto tem alta de 66% em estupros no 1º bimestre do ano, aponta Segurança Pública

Crimes praticados contra vulneráveis cresceram 71,5% em relação a janeiro e fevereiro do ano passado. Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em Ribeirão Preto, SP

Jefferson Severiano Neves/EPTV

O número de estupros em Ribeirão Preto (SP) cresceu 66% no primeiro bimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados recém-divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em janeiro e fevereiro de 2022, um total de 21 ocorrências foram registradas. Já no mesmo período neste ano, foram 35 estupros na cidade.

A quantidade de estupros de vulnerável, que vitimam adolescentes de 14 anos, pessoas com doenças mentais ou em estado físico que afetem seu discernimento, teve um salto de 71,5%. No ano passado, foram 14 no período, enquanto que em 2023 foram 24.

No comparativo mensal, houve queda no número de ocorrências entre janeiro e fevereiro, de 17 para 7 casos.

Número de estupros em Ribeirão Preto cresce 66% no 1º bimestre de 2023 em relação ao ano anterior

Reprodução/EPTV

Região de Ribeirão Preto

Dados da SSP também mostram que a região de Ribeirão Preto contabilizou, pelo segundo ano consecutivo desde 2020, alta nos números de estupros e atingiu a maior marca de casos em 22 anos.

Com uma elevação de 4,91% em 2022, os 93 municípios da área de circunscrição do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter 3) totalizaram 1.089 ocorrências de violência sexual, superando a marca de 2021, até então a maior, com 1.038, após uma alta de 27,6%.

A série histórica da secretaria (veja gráfico abaixo) mostra que, antes de 2009, o total por ano chegou a no máximo 263, mas desde então os números seguem em uma crescente, sem retroagir a patamares anteriores, com outros recordes em períodos como 2012, com 994 casos, e 2019, com 956.

Entre os registros de 2022, a maior parte – 73% – foi de vítimas em situações de vulnerabilidade. O total desses casos, 795, também é o maior na contabilização da SSP, ao menos desde 2016, quando esses dados passaram a ser categorizados pela plataforma estadual da Segurança Pública.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo