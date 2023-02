Ribeirão Preto tem janeiro mais chuvoso em 16 anos e volume acumulado supera 36% da média histórica

Chuvas em Barretos (SP) e Franca (SP) também superaram o previsto. Há alertas de temporais isolados para os próximos dias. Veja a previsão para o início de fevereiro. Moradores se protegem da chuva em Ribeirão Preto, SP

O mês de janeiro de 2023 foi o mais chuvoso em 16 anos em Ribeirão Preto (SP). De acordo com dados da Climatempo, o volume acumulado de chuva foi de 365 milímetros, 36% a mais do que a média histórica de 268mm prevista para a época.

As chuvas em Barretos (SP) e Franca (SP) também tiveram chuvas acima da média. Em Barretos, choveu 441mm, 49% a mais que a média histórica de 296mm. Já em Franca, o acumulado ficou em 432mm, 35% a mais que a média de 319mm.

O motivo para as chuvas intensas é o enfraquecimento da La Niña, sistema que afeta as águas do Oceano Pacifíco, de acordo com os meteorologistas. Com o fenômeno mais fraco, sistemas de chuvas e frentes frias conseguem avançar para a região com mais facilidade, favorecendo a formação de nuvens.

À esquerda, Avenida Meira Júnior, tomada pela água da chuva em Ribeirão Preto em janeiro. À direita, vista da Avenida Portugal

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes para as regiões de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) entre terça-feira (31) e sexta-feira (3).

Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, esta semana essas localidades podem ter precipitações com volumes de pelo menos 100 milímetros, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

Nesta terça-feira (31), uma chuva de ao menos 70 milímetros fez córregos transbordarem e vias ficarem alagadas em Franca. Não houve feridos.

Em 2023, Franca teve o janeiro mais chuvoso desde 2007. Foram 480,8 milímetros contra 487,4 milímetros. No início do mês, choveu um terço da média prevista em apenas cinco dias.

Franca, SP, tem chuva forte nesta terça-feira (31)

Próximos dias

As áreas de instabilidade que vem do corredor de umidade da Amazônia e a influência de uma frente fria devem provocar chuvas nos primeiros dias de fevereiro, que costuma ser o segundo mês mais chuvoso da região de Ribeirão Preto, atrás apenas de janeiro.

As chuvas devem, mais uma vez, superar as médias históricas. Há alertas de temporais isolados e chuvas fortes para os próximos dias.

Veja a previsão da Climatempo para Barretos, Franca e Ribeirão Preto:

Barretos

Quarta-feira (1º): mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 80% de possibilidade de chuva

Quinta-feira (2): mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 80% de possibilidade de chuva

Sexta-feira (3): mínima de 22ºC | máxima de 29º C | 80% de possibilidade de chuva

Sábado (4): mínima de 21ºC | máxima de 28º C | 80% de possibilidade de chuva

Domingo (5): mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 80% de possibilidade de chuva

Franca

Quarta-feira: mínima de 20ºC | máxima de 29º C | 90% de possibilidade de chuva

Quinta-feira: mínima de 19ºC | máxima de 28º C | 80% de possibilidade de chuva

Sexta-feira: mínima de 20ºC | máxima de 28º C | 80% de possibilidade de chuva

Sábado: mínima de 20ºC | máxima de 27º C | 80% de possibilidade de chuva

Domingo: mínima de 19ºC | máxima de 28º C | 80% de possibilidade de chuva

Ribeirão Preto

Quarta-feira: mínima de 22ºC | máxima de 31º C | 80% de possibilidade de chuva

Quinta-feira: mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 80% de possibilidade de chuva

Sexta-feira: mínima de 20ºC | máxima de 29º C | 80% de possibilidade de chuva

Sábado: mínima de 21ºC | máxima de 28º C | 80% de possibilidade de chuva

Domingo: mínima de 21ºC | máxima de 30º C | 80% de possibilidade de chuva

Chuva continua nos próximos dias na região de Ribeirão Preto, SP

