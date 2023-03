Ribeirão Rock Series: Matanza substitui Saxon após cancelamento de turnê na América Latina

Banda brasileira assume lugar dos ingleses no primeiro dia do festival, no dia 18 de abril em Ribeirão Preto, SP. Ingressos estão à venda no site e nas bilheterias. Matanza Ritual se apresenta nno Ribeirão Rock Series

O Ribeirão Rock Series, festival marcado para os dias 18 e 25 de abril, anunciou a banda brasileira Matanza como substituta da Saxon nesta quinta-feira (30). Os ingleses cancelaram a turnê na América do Sul, que incluía shows em São Paulo e Ribeirão Preto (SP).

A banda estava prevista para se apresentar no primeiro dia de festival. O Matanza, portanto, se apresenta no dia 18 de abril. Os portões da Arena Eurobike serão abertos às 14h nos dois dias de festival.

Além do Matanza, o festival reúne as bandas Scorpions, Deep Purple, Helloween, Sepultura, Angra e Black Pantera.

As vendas dos ingressos começaram em janeiro pela internet e de forma presencial nas bilheterias. Os preços variam de R$ 200 (meia-entrada) a R$ 1 mil (camarote).

Turnê cancelada

A banda inglesa Saxon anunciou o cancelamento da turnê latino-americana via redes sociais. Em nota, o grupo de heavy metal informou que o cancelamento se deve a uma decisão do guitarrista Paul Quinn de se afastar dos palcos.

“Depois de muitos anos na estrada, com o subsequente estresse e cansaço que acompanham as longas agendas das turnês, Paul não quer que seu desempenho seja prejudicado e decepcione seus companheiros de banda e fãs. Paul continuará a gravar com a banda e poderá fazer alguns shows especiais no futuro”, comunicou a banda.

A banda inglesa informou que ainda realizará shows na Europa em março, mas que as apresentações na América do Sul estão canceladas.

“O Saxon apoia a decisão de Paul e manterá todos informados sobre nossa próxima jornada.”

