Ribeirão Rodeo Music 2023: confira a programação de shows e saiba como comprar ingressos

Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Zé Neto & Cristiano, Alok, Ana Castela e Maiara & Maraisa são algumas das atrações que integram a programação de shows do Ribeirão Rodeo Music 2023. Os ingressos já estão à venda.

Em sua 17ª edição, o Ribeirão Rodeo Music acontece nos dias 20, 22, 29 e 30 de abril, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto (SP).

Shows

20/04: Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Alok e Clayton e Romário;

22/04: Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Menos é Mais e KVSH;

29/04: Henrique & Juliano, Ana Castela e Pedro Sampaio;

30/04: Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Dennis DJ e Israel & Rodolffo.

Jorge & Mateus

Ingressos

As vendas acontecem exclusivamente pelo site oficial do evento (clique ao lado para acessar o site).

Segundo a organização, há a opção de comprar o passaporte, com preço promocional da pista para todos os dias, e ingressos individuais.

Valores

Passaporte (arena todas as noites): R$ 170

Dia 20/4

Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Alok e Clayton e Romário

Arena: R$ 50 (estudante), R$ 60 (solidário) e R$ 100 (inteira)

Camarote Black Lounge: R$ 170 (estudante), R$ 205 (solidário) e R$ 340 (inteira)

Camarote Black Lounge Open: R$ 390 (único)

Camarote Brahma: R$ 799

Dia 22/4

Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Menos é Mais e KVSH

Arena: R$ 50 (estudante), R$ 60 (solidário) e R$ 100 (inteira)

Camarote Black Lounge: R$ 150 (estudante), R$ 170 (solidário) e R$ 300 (inteira)

Camarote Black Lounge Open: R$ 340 (único)

Camarote Brahma: R$ 649

Dia 29/4

Henrique & Juliano, Ana Castela e Pedro Sampaio

Arena: R$ 50 (estudante), R$ 60 (solidário) e R$ 100 (inteira)

Camarote Black Lounge: R$ 180 (estudante), R$ 215 (solidário) e R$ 360 (inteira)

Camarote Black Lounge Open: R$ 440 (único)

Camarote Brahma: R$ 799

Dia 30/4

Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraísa, Dennis DJ e Israel & Rodolffo

Arena: R$ 50 (estudante), R$ 60 (solidário) e R$ 100 (inteira)

Camarote Black Lounge: R$ 170 (estudante), R$ 205 (solidário) e R$ 340 (inteira)

Camarote Black Lounge Open: R$ 370 (único)

Camarote Brahma: R$ 699

Alok

