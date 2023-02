Ribeirão Rodeo Music: espaço de 80 mil m² tem novo camarote open bar com vista privilegiada do palco e acesso à arena

Considerado a área vip da festa, o ‘Black Lounge’ será o ‘ponto de encontro da moçada baladeira’, diz o empresário e diretor do evento. Estrutura começa a ser montada no início de março. Vista aérea do Ribeirão Rodeo Music na edição de 2022

Os preparativos para o Ribeirão Rodeo Music 2023 estão a todo vapor. A festa, que reúne nomes como Jorge & Mateus, Bruno & Marrone, Ana Castela e Maiara & Maraisa, acontece em um espaço de 80 mil metros quadrados, com 800 metros quadrados de painéis de led para transmitir as atrações.

Mas, em termos de estrutura, a grande novidade deste ano é um novo camarote: o Black Lounge Open Bar.

Segundo a organização do evento, os dois camarotes do evento têm espaço para 12 mil pessoas. O Black Lounge, considerado o espaço Vip da festa, oferece a opção com e sem open bar e dá direito a vista privilegiada do palco, bares, áreas de alimentação e banheiros exclusivos e segurança.

O open bar oferece vodka, whisky, gin, cerveja, com opções de marcas importadas, refrigerante, suco e água.

“É realmente um camarote bem premium que vai ser o ponto de encontro da moçada baladeira”, diz o empresário e diretor do Ribeirão Rodeo Music, Matheus Calil.

Público durante a edição do Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto

O espaço fica bem em frente ao palco principal do Ribeirão Rodeo Music. Na opção open bar, o público também terá acesso à arena, que comporta cerca de 25 mil pessoas. “Ele vai ser em cima dos bretes, pra quem gosta de rodeio também conseguir ver o rodeio bem de pertinho”, explica Calil.

Em relação aos painéis, serão pelo menos seis: dois que cobram as laterais do palco principal, dois nas estruturas dos lounges dos camarotes e na praça de alimentação, que será temática este ano.

Segundo Calil, a estrutura começa a ser montada na próxima semana, logo no início de março, no Parque de Exposições de Ribeirão Preto (SP). Como resultados da disposição de datas do evento, são esperadas de 35 a 40 mil pessoas nas quatro noites de atrações.

Fã registra show de Bruno e Marrone no Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto

Datas do evento

A estratégia de dividir a festa em dois fins de semana foi considerada um sucesso pela organização e será repetida nesta edição. “O público curtiu mais e as vendas estão a todo vapor”, afirma o diretor.

Porém, há um diferencial: as noites de rodeio não antecedem dias úteis.

“Não vai ter dia ruim, não vai ter dia que no outro no dia seguinte seja um dia útil”, explica Calil. “ São quatro noites que, no dia seguinte, ninguém vai ter que trabalhar”.

O Ribeirão Rodeo Music começa no dia 20 de abril, uma quinta-feira, véspera do feriado de Tiradentes, com Bruno & Marrone, Jorge & Mateus, Alok e Clayton e Romário. No dia 22, sábado, será a vez de Hugo & Guilherme, Matheus & Kauan, Menos é Mais e KVSH.

Público canta no Ribeirão Rodeo Music 2022

A segunda rodada da festa começa no sábado, 29 de abril, com Henrique & Juliano, Ana Castela e Pedro Sampaio. Por fim, domingo, dia 30 de abril, véspera do feriado do Dia do Trabalho, Zé Neto & Cristiano, Maiara & Maraisa, Dennis DJ e Israel & Rodolffo enceram o Ribeirão Rodeo Music.

As vendas acontecem exclusivamente pelo site oficial do evento; confira os valores. Segundo a organização, há a opção de comprar o passaporte, com preço promocional da pista para todos os dias, e ingressos individuais.

“Pode ter certeza que o público viverá grandes experiências. Todos os dias, até o amanhecer”, diz Calil.

