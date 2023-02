RibeirãoShopping traz exposição inédita sobre tubarões para animar as férias

“Sharks”, que acontece até 26 de fevereiro, reúne 25 espécies em tamanho real de forma educativa, divertida e muito instagramável

RibeirãoShopping.

O RibeirãoShopping traz o peixe mais temido dos mares para animar as férias neste início de ano. A exposição “Sharks”, com 25 espécies de tubarões em tamanho real, acontece entre os dias até 26 de fevereiro, na Praça de Eventos A, no Setor Terra Vermelha, e na Praça Central do empreendimento. Com acesso gratuito, a mostra garante um passeio educativo, divertido e muito instagramável para toda a família.

RibeirãoShopping.

RibeirãoShopping.

Entre as 25 espécies, a exposição reúne 15 réplicas mecatrônicas, que emitem sons e se movimentam, além de uma coleção com 15 mandíbulas, em um cenário que reproduz o ambiente marinho, com iluminação temática e som ambiente. Além disso, dois tubarões ficarão em um espaço instagramável para fotos.

RibeirãoShopping.

RibeirãoShopping.

Os visitantes também encontrarão informações sobre as espécies de tubarões ao lado de cada réplica, complementando o aprendizado de forma divertida. Serão disponibilizados um QR Code em cada réplica, sendo possível acessar conteúdos completos sobre os animais.

RibeirãoShopping.

As apresentações musicais gratuitas com o tema “Shark’s Show” acontecem até 26 de fevereiro, todas as sextas-feiras, sábados e domingos, sempre às 18h, na Praça de Eventos A. Cada sessão musical tem duração de 1h30, sendo 45 minutos de show e mais 45 minutos para fotos com os personagens.

As apresentações abordam as aventuras da turma dos tubarões em alto mar por meio de divertidos números musicais, com muita interatividade e dança com a plateia. O público poderá se divertir com grandes sucessos da música infantil, como “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé”, “Estátua”, “Somos Amigos”, “Piuí Abacaxi”, entre outras.

Além disso, também é possível presenciar uma linda chuva de bolhas de sabão que acontece de hora em hora.

As crianças ainda poderão aproveitar os brinquedos Jumper, Lancha e Expresso do Mar, todos com a temática dos tubarões. Essas três atividades são pagas e o ingresso custa R$ 20 (Lancha), R$ 20 (Expresso do Mar), R$ 30 (Jumper), com direito a três minutos de permanência cada um. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento e também pelo app Multi com desconto de 50% no combo (R$ 35).

RibeirãoShopping.

“Queremos proporcionar momentos de muito entretenimento e conhecimento para crianças e adultos de todas as idades nestas férias. A exposição ‘Sharks’ também tem o objetivo de despertar a consciência ecológica dos visitantes, além de refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos animais ameaçados de extinção”, complementa Maira Lisa Ferrari, gerente de marketing do RibeirãoShopping.

RibeirãoShopping traz exposição inédita sobre tubarões para animar as férias

Traga a criançada e venha se divertir! Acesse http://www.ribeiraoshopping.com.br e saiba mais!

Serviço

Exposição “Sharks”

Quando: até 26 de fevereiro de 2023

Valores brinquedos: R$ 30 Jumper, R$ 20 Lancha e R$ 20 Expresso do Mar, com direito a três minutos de permanência cada um. Pelo app Muti a compra do combo dos brinquedos tem 50% de desconto (R$ 35)

Local: Praça de Eventos A, Setor Terra Vermelha e Praça Central do RibeirãoShopping. Acesso gratuito. Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jd. Califórnia – Ribeirão Preto/SP

Mais informações: http://www.ribeiraoshopping.com.br e @ribeiraoshopping

valipomponi