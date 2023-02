Objetivo do curso é ensinar os moradores técnicas de preparo de pratos para servir os turistas. Cerca de 20 pessoas participaram do curso. Ribeirinhos das comunidades Cuniã e São Carlos, em Porto Velho, participaram do curso de ‘Técnicas de Preparo de Peixe e Camarão’ na última semana. O objetivo do curso é ensinar os moradores técnicas de preparo de pratos para servir aos turistas que visitam as comunidades.

Ribeirinhos recebem curso de preparo de peixe e camarão em Porto Velho

Reprodução/Prefeitura de Porto Velho

O curso foi promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através do Conselho Empresarial de Turismo de Rondônia (Conetur), previsto no Plano de Ação do Turismo de Base Comunitária da Resex Lago do Cuniã.

Segundo a administração municipal, 20 moradores foram contemplados com as aulas, sendo oito do Cuniã e 13 de São Carlos.

No dia da entrega dos certificados, os moradores serviram pratos regionais, como: arroz com pupunha, pastel de pirarucu, carne de jacaré com camarão ao molho e dadinhos de goma de tapioca com creme de cupuaçu com pimenta.

