Ricardo Chaves e Thábata animam retomada do carnaval em Macaíba; veja programação

Prefeitura volta a realizar carnaval após 27 anos. Evento será realizado entre 17 e 20 de fevereiro e também terá Banda Pretta, Som e Balanço, Tonny Farra, Placílio Diniz e Igor Karuzo. A prefeitura de Macaíba confirmou a realização do carnaval na cidade após 27 anos. O cantor baiano Ricardo Chaves está entre as atrações confirmadas. Serão quatro dias de festejos nas zonas urbana e rural do município.

A programação será aberta no dia 17, a partir das 19h, no Centro, com shows de Ricardo Chaves, Thábata, Renan Miranda e Som e Balanço.

Ricardo Chaves se apresenta no dia 17 em Macaíba

No sábado, dia 18, a partir das 18h30, também no Centro, se apresentam Tonny Farra, Placílio Diniz e Jackson e Jaline.

No domingo, Bichões do Forró, Itinho e Nelson Moreno são as atrações em Cajazeiras, a partir das 18h30. No mesmo dia tem Banda Pretta, Igor Karuzo e Rony Pisadinha, em Traíras, a partir das 16h, que também contará com concentração e presença do paredão Viúva Negra.

A segunda-feira, dia 20, será animada na comunidade quilombola Capoeiras com as apresentações de JS e o Piseiro e Swing dos Plays.

