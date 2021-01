Riccardo e Ida, retroscena Bomba: Dopo la puntata Lui esce dallo studio e la rincorre. Ecco Cos’è successo, Fan in delirio

Colpo di scena al trono over di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 11 gennaio, si è assistito ad un confronto inaspettato tra i due ex Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Vediamo cosa è successo. Ida e Riccardo non si sono detti tutto. A quanto pare dopo il loro addio le cose in sospeso, quelle taciute erano molte. Così, si sono ritrovati al centro dello studio per un confronto tanto atteso quanto forte.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo protagonisti, la lite furibonda sconvolge tutti

Prima dell’ingresso in studio della ex dama del parterre femminile, Riccardo si è detto “ nervoso” perché conscio che da li a poco sarebbe scoppiata una lite furibonda. E così è stato. I toni tra i due si sono subito accesi, hanno iniziato a rinfacciarsi vicendevolmente errori del passato, con rabbia e risentimento. A niente sono serviti i tentativi di Maria De Filippi di placare gli animi dei due ex innamorati, Ida e Riccardo guidati dal livore hanno raccontato pubblicamente dettagli anche della loro vita intima. Ida Platano infatti ha rivelato che durante il periodo di convivenza con Riccardo, il desiderio del cavaliere nei suoi confronti è stato pressoché assente, motivo che ha indotto l’ex dama a dubitare del reale sentimento di Riccardo.

Dubbi e sospetti che hanno fomentato litigi e discussioni, sfociando in una separazione esasperata. Riccardo, deluso e amareggiato dalle parole della ex fidanzata, l’ha accusata di “protagonismo”. Il cavaliere dal canto suo, infatti accusa Ida di non essere mai stata tanto innamorata così come ha voluto far credere ai telespettatori, ma ritiene che la Platano sia più interessata a costruirsi un personaggio per visibilità, soprattutto attraverso i social. Maria De Filippi cerca di riportare la calma in studio, ma Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a rinfacciarsi tutto quello che hanno vissuto.

“Non ti ho mai tradito e non sono mai andata con nessuno finora. Ma come faccio a stare con un uomo che non vuole fare l’amore con me e che mi rimprovera anche come mi vesto?”, chiede Ida Platano. “Al momento c’è tantissimo rabbia. Non posso perdonare Ida dopo quello ha detto su mio nipote”, afferma Riccardo. “C’erano mio figlio e mio nipote e il nipote ha fatto notare a mio figlio che non aveva la playstation come per dire che non poteva permettersela”, svela Ida. “Tu sei arrivata a dire che mio nipote è stato cattivo. Come puoi, tu, mamma, dire queste cose di un bambino di undici anni”, chiede Riccardo che continua ad avere una forte rabbia nei confronti della Platano

Uomini e Donne, Duro confronto tra Ida e Riccardo, volano parole grosse

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si sono visti, si incontrano nuovamente nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver fatto recapitare a Riccardo, attraverso la redazione, l’anello di fidanzamento che il cavaliere le avevo regalato, Ida Platano si presenta nuovamente in studio. “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta?“, chiede Riccardo visibilmente infastidito. “Io sono qua perchè l’hai voluto tu. Mi hai menzionata continuamente. Ho le palle e sono qua ad affrontarti. Ho coraggio da vendere”, replica l’ex dama. “Tu non hai avuto rispetto neanche per un bambino di undici anni. Vergognati. Non vedevo l’ora di tirare fuori tutto quello che hai dentro. Ti è piaciuto farmi passare da carnefice”, sbotta Guarnieri. “Il gesto dell’anello è stato squallido”, aggiunge Riccardo. “Lui è un narcisista, non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore”, aggiunge Ida.

Botta e risposta al veleno quello cui danno vita Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’amore che ha unito Ida e Riccardo sembra essersi tramutato in rabbia. “Non ti ho mai mancato di rispetto”, sottolinea la Platano. “Vuoi davvero che tiri fuori tutto?”, chiede Guarnieri non nascondendo rancore nei confronti dell’ex dama. “Mi hai fatta sempre sentire sbagliata, che non mi so vestire. Sei stato due anni e mezzo con me e non ti sei mai fatto lavare neanche un calzino da me. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Per lui ho anche smesso di fumare perchè diceva che puzzavo. Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”, replica Ida. “Tu non hai avuto rispetto per me, mia madre, mia sorella e mio nipote”, aggiunge ancora l’ex cavaliere. Tra i due ex fidanzati il confronto va avanti e volano parole durissime.

Ida e Riccardo: possibile ritorno di fiamma? L’indizio che fa sperare i Fan della coppia

Terminata la discussione, Ida esce dallo studio. Ma a d un tratto ritorna per salutare Riccardo. Un gesto il suo, che ha fatto pensare che la fiamma dell’amore per lei non si sia del tutto spenta, così come ha detto anche lo storico opinionista del programma, Gianni Sperti. Lo stesso ha fatto intendere come per esserci tanta rabbia i sentimenti non sono del tutto svaniti. Secondo Gianni tra i due il sentimento ancora c’è ma nascosto dalle troppe cose inespresse. Ma è solo alla fine che assistiamo al colpo di scena. Dopo poco l’uscita di Ida, infatti, anche Riccardo esce dallo studio, proprio per raggiungere la Dama. Non ci resta che aspettare la nuova puntata di Uomini e Donne per sapere cos’è successo tra loro. E voi Che ne pensate? Vorreste rivederli insieme? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.