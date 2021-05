Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri mentono? Nelle ultime ore le dichiarazioni della nota influencer Deianira Marzano stanno facendo il giro del web.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta stanno prendendo in giro tutti?

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne innamoratissimi l’uno dell’altra. Dopo un breve periodo idilliaco, la coppia pare che abbia affrontato una crisi abbastanza forte arrivando al punto di diradare i loro incontri, vedendosi ogni due settimane. Una notizia quella della loro crisi di coppia che ha gettato nello sconforto migliaia e migliaia di fans che hanno cercato di vederci chiaro sulla faccenda. E’ intervenuta per dire la sua sulla questione anche la famosissima influencer napoletana Deianira Marzano che ha pubblicato una Insta Stories sul suo profilo Instagram nella quale si intravedono Riccardo e Roberta darsi un bacio. Deianira non crede che tra i due ci siano davvero dei problemi, sostenendo che entrambi stiano fingendo perchè mirerebbero forse alla partecipazione del programma estivo di Canale 5, Temptation Island.

Trono over, Roberta e Riccardo avvistati insieme

“Roberta e Riccardo avvistati, anche in altre foto, segno che questa crisi che millantano dove si vedono ogni 15 giorni è tutta una farsa per far due locandine…forse per essere chiamati a TI? “scrive Deianira Marzano su Instagram. Per la bella influencer napoletana sarebbero dunque molteplici i sospetti che farebbero pensare ad una “bugia” detta da Roberta e Riccardo. I fans della coppia si sono scagliati contro la Marzano, negando qualsiasi ipotesi azzardata dall’influencer, per loro la coppia non ha mai finto.

Gli affezionati alla coppia sostengono infatti che i due hanno avuto sin dall’inizio un rapporto costellato da frequenti alti e bassi, per questo motivo non fa sorgere nessun sospetto la presunta crisi di coppia. Roberta e Riccardo hanno entrambi dei caratteri molto forti e tendono a scontrarsi spesso, i fans ritengono infatti che possa essere vero che abbiano litigato ma negano l’evenienza che possano essersi accordati fingendo una crisi per partecipare a Temptation Island.