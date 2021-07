Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Riccardo Guarnieri si è detto “single e spensierato”. Le parole spese sulla ex Roberta Di Padua non sembrano lasciare aperto uno spiraglio alla riconciliazione. L’ex cavaliere del Trono Over ha chiarito di non sentire affatto la sua mancanza. Poi ha parlato dell’ipotesi di tornare in studio.

