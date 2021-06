Dopo aver chiuso ufficialmente la storia con Roberta di Padua in modo non proprio consono Roberto Guarnieri non ha più fatto ritorno a Uomini e Donne e anche sui social la sua presenza è diventata sempre meno frequente. Ricordiamo che il cavaliere la scorsa stagione ha lasciato il daytime di Maria de Filippi convinto di portare all’altare Ida Platano, quest’ultima nonostante inizialmente ha manifestato diffidenza al cavaliere alla fine ha deciso d’accettare i suoi buoni propositi.

Ida e Riccardo si sono detti addio solo dopo qualche settimana, la fine della storia dei due protagonisti di Uomini e Donne non a sorpreso più di tanto i fans. Se Ida ha accettato l’accaduto tornando alla sua quotidianità professionale il cavaliere ha invece deciso di tornare nel programma per cercare ancora una volta l’anima gemella. Il feeling si è riacceso con Roberta che aveva già corteggiato Riccardo, i due sono di nuovo usciti insieme e poi hanno dichiarato d’essersi scelti.

Il flirt è durato qualche settimana poi Roberta e Riccardo sono tornati a Uomini e Donne, la dama ha dichiarato la fine della storia mentre il cavaliere ha rivelato che con Roberta c’era un accordo per rimanere nel programma al fine d’aumentare la loro popolarità. Il confronto tra i due ex fidanzati è diventato sempre più accesso, e il Guarnieri ha manifestato la sua rabbia e delusione per la figura fatta tanto che non è più tornato alla corte di Maria de Filippi.

Riccardo Guarnieri uscita da Uomini e Donne in grande stile

Dopo l’ultima presenza di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne il cavaliere non è più comparso nel programma, la sua è stata un’uscita decisamente in grande stile perchè ha messo in evidenza alcuni aspetti del format sfruttati non solo da i più giovani ma anche dagli anta ormai divenuti protagonisti dei social al pari della generazione più digitale.

Per il momento il cavaliere non ha rilasciato nessuna dichiarazione neanche sui social: nessun post, ma neanche storia in merito a tutto quello che è accaduto. Riccardo per ora spera di placare i toni sull’accaduto probabilmente è anche per questo che sta mantenendo un basso profilo.